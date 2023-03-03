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高齡少子化！　長庚科大與台大共同推動AI 科技與健康照護

▲長庚科大與台大，推動AI 科技與健康照護

▲長庚科大與台大，推動AI 科技與健康照護。（圖／長庚科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣高齡少子化嚴重，隨著科技的進步，AI人工智慧在醫療的應用也變得越發廣泛。長庚科技大學與台灣大學合作執行AI科技與健康照護人文實踐計畫，於龜山地方社區活動導入 AI科技，由AI機器人帶領長者進行肢體運動，活絡筋骨等任務。

另外，並同步紀錄長者的腦波與情緒改變，分析每次科技照護的效能，藉以反思科技角色與人文關懷的優缺點，作為未來台灣長照發展路程上的重要指標。

▲長庚科大與台大，推動AI 科技與健康照護

長庚科大高齡照護系的蔡碧藍老師表示，根據國發會推估，台灣將在2025年邁入超高齡社會，高齡人口迅速增加，已然成為一種國安問題了。AI科技儼然是長照發展的一道曙光，這次與台大合作，即是希望結合兩校的專長，運用AI人工智慧彌補長照人力資源不足的問題，同時提升長照的品質。

長庚科大曾獲2022《遠見》USR 共生福祉首獎，並於2022亞太永續行動獎奪下三面金牌，顯見長庚科大在SDGs上的卓越成效。此次跨領域合作，可謂強強聯手，長庚科大以健康照護專業與台灣大學的智慧機器人知識相互碰撞，為高齡照護開闢出一條全新的道路，相信在不久的未來，定能運用AI系統的分析演算，使台灣的醫療照護領域更加出色。

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長庚科大台大AI 科技健康照護

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