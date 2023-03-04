台大校園徵才開跑！學生「3特質＋1能力」最受企業關心

▲台大校園徵才博覽會，校長陳文章致詞。（影／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2023年校園徵才今（4日）起由台大率先登場，今年共有310個企業，共448個企業攤位參與，台大校長陳文章表示，企業最關心台大學生「是否具有專業能力、與實驗室同事相處狀況、挫折忍耐力」等三個基本問題，但台大不只培育上述三項特質學生，透過目前237個跨領域學習模組，培養學生自主學習的能力，在科技日新月異時代，相信這對企業更有幫助。

台大一年一度的校園徵才博覽會系列活動今（4日）起登場，上午由台大校長陳文章、上銀科技董事長卓文恒等人共同參與實體博覽會開幕典禮，今年共有310個企業共襄盛舉，今天實體博覽會則有台積電、鴻海等448個企業攤位參與，展區除了資訊科技、金融、集團、人力仲介、多元產業區外，還設立「台大新創企業專區」及「國際人才培育與永續專區」，提供國內及外籍學生更多元和國際化的職涯選擇。

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▲台大校長陳文章表示，培育自主學習的學生更重要。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校園徵才博覽會今天登場，共有310個企業參與。（圖／記者許敏溶攝）

台大校長陳文章在致詞時表示，這次校園博覽會主軸在永續及AI智能，超過440家企業參與，涵蓋各企業菁英，這是非常難得機會，讓台大學生與企業互相認識，之後有73場次公私說明會與五家公司參訪活動。

陳文章也提及，過去許多企業最常問的是，台大學生的專業能力夠不夠，和實驗室同仁相處的怎麼樣，第三個問題就是學生的挫折忍耐力如何，這是三個基本問題，而台大要培養的學生，是具有創造力、領導力與利他主義的國際視野的社會責任人才。

陳文章強調，台大不只培育上述三個特質學生，還要自主學習能力的學生，台大目前有237個領域專長模組，同時有3成學生，跨院或系去學習領域專長模組，學生不只原來專業，還有跨領域學習能力，像是文學院學生可能去學習跨領域課程，培養學生自主學習的能力，相信這對企業更有幫助。

▲▼台大校園徵才博覽會今天登場，包括台積電、鴻海等知名企業都參與。（圖／記者許敏溶攝）

