美最新民調：過半支持「強硬」護台　比維持與中關係更重要

▲「經濟學人」與「輿觀」最新的民調顯示，多數美國人仍致力於保護台灣免受中國干預。（示意圖／路透）

中央社華盛頓4日綜合外電報導

最新民調顯示，過半美國人認為，政府採取強硬立場來避免中國武力犯台，比與中保持良好關係更為重要。

近幾個月，台灣與中國緊張局勢加劇，讓部分人士對美國應該在場衝突中扮演什麼角色提出疑問。而「經濟學人」（The Economist）與「輿觀」（YouGov）最新的民調顯示，多數美國人仍致力於保護台灣免受中國干預。

調查結果顯示，認為美國「採取強硬立場，讓中國不以武力犯台」比「美國與中國維持良好關係」更為重要的人要多，比例為51%比24%。這個結果與輿觀去年夏天所做民調一致。

在密切關注此一事件的人士當中，持這種觀點的比例更高。自稱聽聞很多台海關係消息的美國民眾當中，有70%認為美國應該採取強硬立場來防止中國接管台灣。

而美國跨政黨人士對此議題的看法趨於一致，55%的民主黨人和58%的共和黨人都認為採取強硬立場比較好，占比相差並不大。

另外，若是台海爆發武裝衝突，支持與不支持「美國應該動員軍事力量保護台灣」的比例是37%比22%，但有更大比例（41%）的人表示，對議題的瞭解不夠，以致無法提供意見。

自稱常聽聞台海糾紛的人士則更為傾向支持美軍在此情境中出手干預：63%認為美國應該動用軍事力量協助保衛台灣，25%認為不應該。這個問題的意見同樣沒有黨派落差，民主、共和兩黨觀點出入不大。

3/4的美國人對中國沒有好印象，將中國視為敵人的美國人達40%，認為中國對美國不友善的有35%。相對的，美國人大多視台灣是友善的，24%認為台灣是盟友，37%認為台灣是朋友。

過去幾個月期間，愈來愈多美國人視中國為敵。2020年之前，持這樣想法的美國人僅約1/5或更少。

美國國會最近針對美中關係成立一個特別委員會，聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也計劃於今年稍晚訪問台灣。但美國民眾是否贊成美國派國會領袖團訪台？輿觀最新民調發現，48%的美國民眾認為麥卡錫應該訪台，只有25%的人反對。

眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台，輿觀於她訪台過後不久所做的民調顯示，支持她訪台的民眾占比較小，達34%，不支持她訪台的受訪者則有39%。

在民主黨人士當中，支持裴洛西去年8月訪台和支持麥卡錫即將訪台的人數差不多，分別有44%和46%。共和黨人士當中，支持麥卡錫訪台計畫的人數則比支持裴洛西2022年台灣行的人多足足1倍，分別有58%和29%。約半數的共和黨人並不贊同民主黨籍裴洛西的訪台。