登山接駁車郡大林道墜谷8傷　1男無呼吸心跳搶救中！現場慘照曝

▲郡大林道30K登山接駁車翻落山谷。（圖／南投消防局提供）

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

南投縣信義鄉郡大林道30K處今（5）日上午9時30分發生一起車禍事故，一輛載著8人的登山接駁車，不明原因翻落山谷約30~40公尺處。警消獲報後前往，目前已救出所有人，其中4人中重傷、3人輕傷分別載往不同醫院救治，另有一男子意識昏迷，無呼吸、心跳，送醫搶救中。

南投縣政府消防局今早獲報，指出有一名馬姓民眾於山下接獲無線電求救訊號，指稱有一輛搭載8人的廂型車翻覆在郡大林道約30K邊坡下，有3名輕傷乘客已自行爬上林道，但車內尚有5人受困，傷勢不明，急需救援而報案。

南投縣政府消防局第三大隊接獲通知後，調遣信義、玉山、集集、水里、竹山及日月潭分隊，共出勤警消18人、義消5人、役男1人、6台救護車、1台器材車、3台勤務車馳援。

搜救人員於中午12時抵達郡大林道30K車輛翻覆處，現場架設繩索垂降約30米處接觸車內受困5名傷者，搜救人員使用SKED及長背板將傷者接駁至林道，於13時35救出所有受困傷患，現場傷者共計8名，其中有名男子意識昏迷，頭部外傷，無呼吸心跳，送竹山秀傳醫院搶救中，另外有4人中重傷、3人輕傷，分別送往竹山秀傳醫院、南投醫院及南基醫院就醫。