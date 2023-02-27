山友爬台東摩刻南山跌傷韌帶　空勤直升機吊掛救援

▲消防局獲報後立即召集關山大隊山域專責隊4名同仁搜救小組前往救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

24日一名登山客於台東縣海端鄉摩刻南山處因不慎滑落，導致右膝疑似連結髕骨內側韌帶斷裂、右大腿接近膝蓋處肌肉拉傷腫脹無法行走，急需救援。

台東縣消防局獲報後立即召集關山大隊山域專責隊4名同仁搜救小組前往救援，沿途地形險峻，且登山路徑多是陡峭的岩石邊坡及原始密林，歷經2日攀登於26日11時11分許抵達待援者位置。立即搜尋可供直升機執行吊掛作業位置。

27日7時59分空勤直升機起飛前往，8時32分抵達現場上空，惟山脊雲層覆蓋、視線不佳，直升機於現場上空滯空半小時左右、多次盤旋及多角度由峽谷進場嘗試救援，終於9時3分協助傷患成功吊掛，9時48分救護車後送馬偕醫院。

消防局呼籲，民眾不論出門遊玩或至山區旅遊務必注意行車及登山安全；從事登山活動時，務必結伴而行並評估身體狀況再行上山，呼籲民眾謹慎面對登山活動，方能避免憾事發生。若要登山建議攜帶以下裝備：身分證明文件、團員名冊、水、食物、手機與離線地圖(建議攜帶行動電源)、頭燈、雨衣及防寒衣物，同時提供登山計劃給留守人，以利緊急時刻能迅速統合資訊給搜救隊伍。