第一次爬北大武山　夫回頭跟妻子說話墜崖80m…最後再見已無生跡

記者陳崑福、許力方／屏東報導

高雄一對詹姓夫妻趁著228連假前往屏東，第一次單攻爬北大武山，卻在回程路上，先生疑似回頭要跟妻子說話時，不慎墜崖，警消獲報立即上山搜救，直到隔天26日清晨，終於在下切80公尺處發現詹姓男子，遺憾的是，他已經沒有生命跡象，持續搶救中。

北大武山檜谷山莊莊主吳德發26日透過「北大武山資訊站」臉書發文，稱25日晚間7點多接到消防局的電話，在1.75K處有登山客墜崖報案求救，「第一時間心頭一顫」，因為那個地點都是斷崖，而詹妻聲稱丈夫「在步道邊而已」，讓他瞬間燃起了希望，隨即整裝衝下去，結果到場緊急下切後才發現詹妻誤判，因為步道邊5公尺是頭燈、10公尺是水壺，「人已經不知道噴到哪裡去。」

▲第一次爬北大武山，夫轉頭跟妻說話墜崖。（圖／翻攝「屏東林區管理處北大武山資訊站」）



吳德發說，他將步道邊的輔助繩拆掉綁在自己身上，3、40米連續下切2次都沒找到人，連消防隊員抵達後，帶著50米的救難繩2條再下切，「泰武勇士」更下去到最後懸崖邊，接連幾波搜索依然都找不到人，只找到詹男的背包，到底人在哪還是個謎。

詹姓夫妻是第一次前往屏東單攻北大武山，早上4點50分新登山口啟登，下午1點半到達三角點，晚上7點多回程下山路上，在1.75k處，先生回頭要跟太太說話墜崖，而且這已經不是第一次，據了解在上面已經摔過一次了，到了1.75k是第二次摔。

警消指出，獲報共計出動11車、32人前往搜救，25日晚間10時17分抵達事故地點，並確認同行妻子現場狀況，隨後架設繩索下切展開搜救，但搜尋未果。26日清晨再度展開搜救行動，架設繩索下降約80米處，終於搜尋傷者，並於7點10分發現傷者，8點28分回報詹男已無生命徵象，目前搜救人員持續搶救中。

▼搜救隊員隔天在80公尺深懸崖找到人。（圖／記者陳崑福翻攝）

