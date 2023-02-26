花蓮連2起山域事故！男錐麓古道滑落100m邊坡亡　女登能高墜谷

▲方男攀登錐麓古道時不慎失足滑落邊坡，警消找到他時已無呼吸心跳。（圖／記者王兆麟翻攝）

文／中央社

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）5山友今天登太魯閣國家公園錐麓古道，其中58歲方姓男子不慎滑落邊坡，同行者呼喊未回應，趕緊報案，消防人員獲報馳援，下切搜索發現人墜落約百米深山谷、明顯死亡。

花蓮縣消防局表示，中午12時許接獲報案人曾姓女子一行5人，其中方男滑落邊波，深度不明，呼喊都未回應，請求救援。

消防局第一大隊隨即組搜救小組趕赴山上救援，第一梯次人員到達現場下切搜索，第二梯次成員4名警消、3名義消也到達入山口，另外大隊人員4名從中橫台8線使用空拍機空偵，現場人員發現待援者OHCA（到院前心肺功能停止），墜落約百米深山谷中；目前救難人員以「英雄袋」包覆屍體後，架設繩索系統上拉至步道，出動16警義消救援，預計晚間將死者搬出登山口。

錐麓古道步道狹窄，沿著陡峭的大理石河谷懸崖建成，風光絕美壯麗，是熱門登山路線；由於路線環境特殊，有承載量管制，山友須申請入園許可，平日96人、例假日增加至156人。

另外，能高越嶺南段今天上午也有山友墜落山谷，報案人顏姓女子透過新北市消防局轉報，表示妹妹同團的山友發生墜落山難；隨後此團領隊李姓男子也進線報案表示，一行15人攀登能高越嶺道，24日從南投屯原入山、預計26日由西段下山，不料團員49歲嚴姓女子失足摔落山谷，請求救援。

消防局第二大隊也組搜救小組入山救援，由於山路遙遠，同時申請空勤直升機協助，但因天候不佳、雲層太厚，直升機無功而返。