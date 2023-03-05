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小笠原欣幸分析藍綠南投補選　「總統選舉開始還是五五波」

▲▼ 。（合成圖／蔡培慧、林明溱競總提供）

▲南投立委補選由民進黨的蔡培慧勝出（圖左）。（合成圖／蔡培慧、林明溱競總提供）

記者皮心瑀／綜合報導

過去曾多次準確預測台灣選舉結果的日本東京外國語大學教授小笠原欣幸分析這次南投縣第2選區立委補選的結果，認為民進黨雖已走出地方選舉慘敗後的陰霾，國民黨也知道了不要得意忘形，但這並未改變原本各方的勢力，總統選舉開始還是五五波的局勢。

南投縣第2選區立委補選由蔡培慧以4萬5218票打敗國民黨的林明溱4萬3293票，為自2008年單一選區兩票制實施後，民進黨睽違15年再度在南投攻下立委席次，更是民進黨2022九合一後首場勝仗，為支持者打下一劑強心針。

小笠原欣幸指出，南投是國民黨佔優勢的選區，林明溱在2018年的得票率高達68.8%，具有壓倒性優勢，原本去年縣長選舉中交棒給同黨的許淑華，但國民黨在決定補選人選階段時進行的內部調查顯示，林明溱支持率高於其他人，因此成為正式候選人，而國民黨認為林明溱可以輕易地獲勝，則是走入失敗的開始。

小笠原欣幸表示，這次的選民投票率為46.35%，對於補選來講是很高的數字，原本預期為35%到40%，而得票數由於投票率低，所以無論國民黨還是民進黨都比過去的跌幅更大，但民進黨幅度比較小一點，可見民進黨支持者比國民黨支持者危機感更強，也更願意投票，如果選民投票率如預期的在35%到40%之間，那選戰就回到藍綠基本盤，國民黨會獲勝。

小笠原欣幸說，儘管補選獲勝對民進黨有利，但總統選舉五五波開始的局面沒有改變。 台灣走向以及中美關係，選戰由此才要開始。

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