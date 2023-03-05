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嘆國民黨「吃虧還學不會」　游淑慧曝分析：綠營擅長打逆風選舉

▲▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

南投縣第2選區立委補選結果出爐，國民黨候選人林明溱惜敗民進黨候選人蔡培慧。國民黨台北市議員游淑慧5日在臉書指出，她看到很多政論節目都把國民黨討敗選原因還在歸咎民進黨打抹黑戰、傾全黨之力等，但國民黨吃了那麼虧，還學不會嗎？她也直言，國民黨大多只會打順風選舉，而民進黨擅長打逆風選舉。

游淑慧表示，她看到很多政論節目都把國民黨討敗選原因還在歸咎民進黨打抹黑戰、傾全黨之力等，但她直言，「民進黨一定會這樣打啊，難道國民黨吃了那麼多次虧，還學不會嗎？」，她提到，如果永遠不敢講真話，只不斷再去做老生常談的檢討，一直怪對手，這只是自欺欺人、掩耳盜鈴，「對手壞，我們要聰明；對手狠，我們要更狠，選舉不就這樣。」

此外，游淑慧也提到，她看到前立委蔡正元在臉書分享敗選檢討，她認為是一針見血。蔡正元說道提名候選人「不能只看民調」，還有三大重點要考慮，分別是正當性、耐打度以及號召力，她表示這讓她想到2020的經驗，當時國民黨許多立委選區都是如此，提名當下國民黨候選人的民調都是遙遙領先，因此慣性採保守戰法，只求維持優勢，但「你不動，敵會動」，她認為，民進黨擅長打的是逆風選舉，但國民黨卻大多只能打順風選舉，所以最後國民黨許多原本看好的立委選區都大翻車。

游淑慧最後強調，敗選是一時的，天亮之後仍是藍天，檢討原因、記取教訓、學乖進化，最重要的是「不要在同一個地方不斷跌倒」。

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關鍵字：

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