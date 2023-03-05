陳其邁拚了！時尚雜誌邀約拍攝　「高雄陳奕迅」畫面曝　　

記者吳奕靖／高雄報導

穿著潮流運動服飾，在著名地標高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢拍攝，很難想像這位「麻豆」就是高雄市長陳其邁！為了宣傳首次前進高雄舉辦的路跑賽事，陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀，除了暢談高雄產業轉型、文創與運動產業的推動，更不藏私分享高雄慢跑路線與美食，邀請全台跑者一起到高雄挑戰路跑賽，享受高雄溫暖的陽光與市民的熱情！

▲陳其邁化身潮男當「麻豆」，以高雄市景為背景 。（圖／轉載自「《ELLE》國際中文版雜誌）

知名國際時尚雜誌ELLE今（5）日驚喜釋出高雄市長陳其邁的專訪拍攝，引起網友熱烈討論，陳其邁表示，ELLE Run with Style 風格路跑是國內重大路跑賽事，今年首度來到高雄舉辦，預計吸引眾多慢跑好手及時尚愛好者，身為市長感到非常榮幸，因此日前接到專訪邀約便馬上答應，除了共襄盛舉之外，更希望趁著這個機會行銷高雄、分享高雄的運動美學。

▲陳其邁化身潮男當「麻豆」，以高雄市景為背景 。（圖／轉載自「《ELLE》國際中文版雜誌）

這也是陳其邁首次挑戰時尚雜誌拍攝，他坦言自己從未穿過這種潮流運動服，覺得很新鮮。談起拍攝過程，攝影師不斷指導他擺出不同的姿勢，且為了力求完美，要一直重複擺出姿勢，直到攝影師滿意，讓陳其邁直呼原來拍照這麼辛苦，好多姿勢都不符合人體工學！

專訪中陳其邁細數高雄近年運動產業的發展，積極推動參與性運動，像是馬拉松、滑板、街舞以及電競等賽事；推行高雄屬地球隊，職籃與職棒球隊扎根在地的經營模式，讓球隊與城市共融共好；硬體方面，於各行政區廣設運動中心，設置老年人與身障者專用的體健設施，推展運動風氣，讓高雄成為南臺灣最活躍的運動城市。

陳其邁更不藏私分享三條高雄最美的慢跑路線與週邊美食口袋名單：愛河水岸路線可感受高雄的港都風情，也能到美食林立的鹽埕區飽食一頓；臨港線至柴山路線多重變化的山路富挑戰性，跑完可以到柴山上的景觀咖啡廳吹海風歇息；還有澄清湖環湖路線山清水明、鳥語花香，附近還有飄香20年的烤鴨名店等你品嚐！陳其邁邀請全台跑者，一起來高雄挑戰風格路跑，也能多留幾天探索高雄這座城市，高雄現階段正是轉型、起飛的關鍵時刻，歡迎大家來見證港都的轉變。

▲陳其邁化身潮男當「麻豆」，以高雄市景為背景 。（圖／轉載自「《ELLE》國際中文版雜誌）