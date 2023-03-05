買「高捷少女」商品竟要轉帳15萬　他ATM前遇救星！警電爆假客服

記者吳奕靖／高雄報導

鳳山分局南成派出所員警鍾嘉昇、陳建豪3日晚間10點進行巡邏時，在鳳山區五甲二路一家銀行前發現一位46歲的朱姓男子邊戴著耳機在講電話，同時還在ATM提款機操作了一陣子，機警上前關心「操作提款機有問題嗎」？意外阻止詐騙。

▲高雄男為了購買「高捷少女」差點被詐騙15萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

朱姓男子當時看到警察時，就告訴對方「警察來攔住我，我要跟他說話」，接著語氣緊張的跟警方表示，自己日前在網路上買東西動漫「高捷少女」商品，下訂單後幾天接到來電顯示「+886」開頭之電話，對方自稱客服告知因會計系統出問題，要他去取消訂單，同時要朱男在銀行提領新台幣15萬元，接著要把錢存入另一家銀行，才剛操作到一半，就遇警方關心。

▲高雄男為了購買「高捷少女」差點被詐騙15萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警方邊接過電話與對方交談，對方還不知已踢到鐵板，竟詢問警方「是哪位」且繼續吿知：「我這邊是銀行客服」警方回答：「你們那邊電話怎麼可能那麼長，還+886，跨海的喔！」，對方回應：「我這邊是電話錄音系統回撥的」，員警追問：「你錄音系統還能回話給我？」對方一時無語應答，警方再告知「無法回答就要帶警察去抓你了哦」，對方趕忙掛上電話。



最後朱姓男子將提領出來的現金存回銀行戶頭內，同時跟員警回到派出所報案遭詐騙，警方依規定將該來電號碼通報為詐騙電話。