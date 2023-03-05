獨／陳其邁出訪日本很焦躁　飛機落地急連wifi...心繫這件事

▲陳其邁走進小港機場時，臉色相當嚴肅，還在跟經發局長廖泰翔交代要好好處理 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁5日出訪日本5天，不過就在臨行前卻傳來有鳳山居民擔心牛潮埔地區設置儲能案場案，但是人已經在機場的陳其邁無法親自前往跟居民說明，這讓他十分在意，所以在飛機上一路都焦躁不安，親自修改新聞稿之外，還想盡辦法要連上wifi網路，要把這份新聞稿傳遞回高雄，把市府立場充分跟居民說明。

陳其邁今天上午從小港機場搭機要前往日本訪問，同時宣傳高雄市的農產品，沒想到就在搭機的同一時間，鳳山牛潮埔地區的居民，因為設置儲能案場案有反彈聲浪，陳其邁非常在意自己無法前往傾聽居民意見，跟居民報告市府的立場，所以他在搭飛機前一刻，還讓原本要跟隨的經發局長廖泰翔留在高雄，要他好好顧及市民權益處理這件事，就有民眾拍下他當時的畫面，可以看見他的臉上表情相當嚴肅。

陳其邁擔心經發局無法充分表達他的意見，整個飛行過程都非常焦躁，還在飛機上親自撰寫修改新聞稿，不過飛行過程手機都得要在「飛行模式」，所以沒有網路可以使用，等到飛機落地之後，他第一件事就是趕緊找到wifi把撰寫修稿新聞稿傳回市府，透過市府新聞局以及經發局群組用新聞稿回應，小動作透露著他「人在日本，心繫高雄」。

陳其邁強調市府的立場，「鳳山牛潮埔擬設儲能設施案，要求經濟部撤案退回，釐清民眾疑慮才可進行受理申請審查」。完整新聞稿說明如下：

有關三陸儲能公司規畫於本市鳳山牛潮埔地區設置儲能案場案，高市府要求，中央現行儲能設備案場驗證規範設置安全及消防指引是基本規定。本案居民有意見，業者應再就居民意見提出妥適方案，積極溝通協調後，釐清疑慮再續進行後續作業。

經發局強調，本案設置地區位屬都市計畫乙種工業區內，會要求業者充分揭露資訊、說明相關規劃，並與周邊民眾完整溝通，尊重居民意見。高雄市政府會與市民站在一起，依法把關，全力維護市民的居住安全。

高雄市政府經發局表示，經了解本案業者尚在規劃階段，儲能設備主管機關屬經濟部能源局與標檢局，目前經濟部相關單位並未核發任何相關執照，高雄市政府亦並無所謂同意或核發任何執照。

針對儲能設備的設置，有關土地使用乙節，經濟部與內政部已有全國通案性的解釋，得以為工業區的公共服務設施，可在工業區及產業專用區設置。因此本府都市發展局111年7月，依據經濟部能源局及營建署函示說明，函復三陸儲能公司說明併網型儲能設施得以「公共服務設施」或「工廠必要附屬設施」性質在都市計畫乙種工業區土地設置，僅為函轉相關法規說明，是說明中央的函釋規定，非同意准否設立，應依照相關法規才可以設立。

經發局說明，有關儲能系統的建置，須依「電業法」及其子法「用戶用電設備裝置規則」規範，相關主管機關為經濟部。惟其建置過程仍需符合各相關主管機關法規規範，包含內政部消防署「提升儲能系統消防安全管理指引」、經濟部標檢局「戶外電池儲能系統案場驗證技術規範」，也因此此案儲能系統的建置需依上述規範，並取得各規範要求文件後，向台電公司申請併聯及電力交易平台。

今早召開說明會，會中居民提出有關安全及環境影響疑慮，業者目前的方案尚無法讓市民釋疑。經發局於會中要求業者應就居民意見提出妥適方案，完整揭露相關資訊、積極溝通。會後市府召開會議，重申與市民站在一起的立場，並將發文要求經濟部先撤案退回，釐清民眾相關疑慮再行受理申請審查。