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「阿昭署長來了」防詐影片+手舉牌　桃警婦女節活動大力宣導

▲桃園警方出動「阿昭署長來了」防詐影片、手舉牌，全力防詐！

▲桃園警方出動「阿昭署長來了」防詐影片、手舉牌，全力防詐！（圖／桃園刑事警察大隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為使預防犯罪宣導落實分層分眾，桃園市政府警察局刑事警察大隊於4日舉辦的「永續女力、桃園女子向前行」婦女節活動中，運用「阿昭署長來了」系列防詐宣導影片以及錄音檔，於會場中播放吸引民眾注意，駐足吸收防詐知識，並搭配自製的「署長防詐關鍵字手舉牌」，讓民眾一眼即可分辨各項高發詐欺類型之防詐要訣。

▲桃園警方出動「阿昭署長來了」防詐影片、手舉牌，全力防詐！

因應詐騙案件頻傳，警政署署長黃明昭為提升民眾防詐意識，特別拍攝「阿昭署長」宣導防詐系列影片。桃園市政府警察局刑事警察大隊在設計的防詐活動中，除執行定點式防詐宣導外，亦搭配走動式宣導融入人群，吸引大量民眾圍觀注意，自主性詢問防詐要點及要求與刑警們合照，「警民連心」共同響應防詐活動。

過程中除向桃園在地民眾宣達「阿昭署長」防詐影片重點外，亦與「桃園市新住民通譯協會」一同向外籍朋友推廣識詐宣導，不分國內外全面提升桃園民眾識詐免疫力，堅守桃園打詐團隊捍衛桃園市民的財產安全與權益。

大隊長謝有筆提醒民眾：「高薪輕鬆不可信、帳戶手機不出借」、「投資理財要查證、網路拍賣要注意」、「網路交友要小心、談到錢財要留意」，「ATM不能解除分期付款」、「突然的好久不見要小心就是詐騙」，若有疑義隨時撥打反詐騙專線165或向警政機關諮詢。

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桃園刑事警察大隊阿昭署長防詐影片

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