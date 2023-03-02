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社會 社會焦點 保障人權

到處都是「阿昭署長」！連金錢豹都在播　警卯起來宣導防詐騙

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲金錢豹酒店內播放「阿昭署長」防詐影片。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

詐騙案件頻傳，警政署長黃明昭為提升民眾防詐意識，特別拍攝「阿昭署長」宣導防詐系列影片。對此，台中第六警分局也特別協調轄內各大KTV、酒店、百貨公司，以及台中市政府廣場等場所，播放該系列影片，影片一播出，成功吸引逛街人潮及嗨歌民眾目光，有效提升宣導效果。

台中第六警分局轄區內夜生活發展蓬勃，並有各大百貨、市政府等人流大的設施單位，近日包括享溫馨、超級巨星、VMIX等KTV，大遠百、新光三越、老虎城等商場百貨，甚至金錢豹酒店，都在播放由警政署長黃明昭親上警察廣播電台所錄製的「阿昭署長」宣導防詐系列影片。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼KTV、老虎城，也在播放「阿昭署長」，吸引民眾觀看。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

第六警分局表示，打擊詐騙不遺餘力，查緝詐騙集團及宣導防詐雙管齊下，表現成果亮眼，本次特別協調轄內視聽歌唱業、百貨公司等場所，播放警政署長防詐宣導系列影片，向民眾宣導各類詐騙手法，教導民眾識別詐騙。影片放上大螢幕博得民眾注意，有效提升宣導效果。

第六分局長賈立民呼籲，民眾若接到陌生電話時，應提高警覺，對於任何訊息均應小心查證，並謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，聽清楚這通電話內容，掛電話後，立刻撥打165反詐騙專線查證或110請求警方協助；同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，方能有效避免受騙上當，保障財產安全。

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