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「阿昭署長」反詐騙宣導來了！　桃園各分局全力動員防詐

▲龜山警分局今天在轄區進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龜山警分局今天在轄區進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為加強民眾反詐騙、保衛民眾財產意識，桃園市警局轄區各分局今天全力動員在街頭、寺廟、商圈或透過電視牆等公共場所進行「阿昭署長宣導防詐系列影片」宣導，希望提昇民眾本身防詐抵抗力，不落入詐騙集團圈套，更能確保自己與家人財產生命安全。

▲桃園警分局今天在轄區慈護宮與街頭進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局今天在轄區慈護宮與街頭進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局結合教育單位代表（桃園國小）與慈護宮等宗教團體在轄區宣導現今最猖獗的詐騙手法，透過網路、電視牆等媒體強力放送「阿昭署長宣導防詐系列影片」，桃園警方派出代表男、女警察的Q版大頭娃娃發放防詐騙宣導文宣與辦理有獎徵答活動，期許藉由啟發性的犯罪預防宣導問題，讓在場的民眾增添知識，不落入詐騙集團圈套。

▲楊梅警分局今天在轄區進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局今天在轄區進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局今天則在轄區金融機構進行快閃宣導，透過播放「阿昭署長來了」防詐影片與防詐標語，加深民眾印象、提升民眾防詐意識，其中由警政署長黃明昭針對「假網路購物」、「投資詐財」、「解除分期付款」、「假愛情交友」及「假親友詐騙」等5個最常見詐騙手法，以幽默逗趣對話，破解詐欺犯罪手法。

▲平鎮警分局今天在轄區街頭電視牆前進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲平鎮警分局今天在轄區街頭電視牆前進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局為防止民眾遭詐騙集團欺騙，積極執行打詐策略，並與轄區金融機構建立聯防機制，共組防詐友善通報網，加強宣導反詐最新資訊，如發現民眾疑遭詐騙進行即時關懷，同步通報警方到場協處，以期能有效提升攔阻成效。

▲龍潭警分局邀請龍潭扶輪社進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭警分局邀請龍潭扶輪社進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局為預防民眾遭到詐騙，昨日與今日邀請龍潭扶輪社成員到訪，分局長張鶴瓊特別指出，近年因各類詐騙案件層出不窮，讓不少民眾財產及身心受到嚴重損失，希望藉由扶輪社平日辦理各項活動時，能結合警方預防犯罪宣導，擴大反詐騙宣導內容給更多民眾知道，除當場播放「阿昭署長宣導防詐系列」影片，透過黃明昭署長說明當前5項詐騙類型，讓扶輪社人員更加清楚目前詐騙內容及防範方法。

▲大溪警分局今天前往轄區大溪高中向師生進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大溪警分局今天前往轄區大溪高中向師生進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方今天也前往大溪高中等學校，透過署長黃明昭反詐騙宣導影片，讓師生與市民提高反詐騙意識，杜絕被詐騙案件發生，現場除發放文宣外，並向師生解說常見的詐騙防治手法，鑑於詐騙案件層出不窮，警方利用各項機會進行詐騙宣導，以提高民眾反詐騙意識，期能加深民眾印象，杜絕詐騙案件發生。

▲大園警分局今天在區公所與街頭進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大園警分局今天在區公所與街頭進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局今天為提升全民反詐意識，利用轄區內主要路口電視牆，、廟宇及商家提供的電子看板，播放「阿昭署長來了」防詐影片與防詐標語宣導，員警手持看板向民眾宣導常見詐騙手法，讓來往行人、車輛接觸最新反詐資訊，達到耳濡目染的效果。

▲中壢警分局今天在轄區新光影城進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警分局今天在轄區新光影城進行「阿昭署長」反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局今天則在轄區新光影城，由業者在影城內電視牆播放，警方也在場進行反詐欺宣導活動，並發放宣導小禮物。分局長唐嘉仁指出，藉由「阿昭署長」防詐系列影片放上大螢幕，向民眾宣導各類詐騙手法，教導民眾識別詐騙，更以「主動宣導」、「容易瞭解」方式，鎖定前來新光影城消費的各個年齡層，無形有效地提升宣導效果。
 

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阿昭署長防詐騙桃市各分局全力動員宣導

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