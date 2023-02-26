經典熱身賽新莊棒球場開打！警擺攤宣導防詐　阿昭署長現身外野

▲阿昭署長現身經典熱身賽現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

世界棒球經典賽26日上午在新北市新莊棒球場舉辦中華隊V.S古巴隊的熱身賽，新莊分局也擺攤到現場向球迷做反詐騙宣導，球賽開始前，也在外野區大螢幕投放署長黃明昭防詐影片；中和分局也在轄區各捷運站出口同步舉辦反詐騙宣導，現場也免費贈送警察鑰匙圈，希望藉此讓民眾更有防詐觀念。

▼新莊分局偵查隊場擺攤宣傳反詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新莊分局員警26日在新莊棒球場裝扮大頭娃娃，熱情地向球迷宣導時下最常見的詐騙手法，宣導包括網路購物、投資詐欺、解除分期付款、假愛情交友、假冒親友等方式。為了讓民眾加深反詐騙印象，新莊分局不僅製作提供各式防詐宣傳DM，還有精美的防詐宣導小贈品。

不但如此，在世界棒球經典賽中華隊V.S古巴隊賽前，也在外野區大螢幕投放「阿昭署長宣導防詐系列」，盼藉此讓球迷及民眾更能了解防詐觀念；中和分局也利用228連假，在中和轄區各捷運站出口，以快閃的方式同步舉辦預防犯罪宣導。

中和分局在現場教導民眾掃描QR CORD進入「阿昭署長宣導」youtube頻道觀看，即發送「警察鑰匙圈」及多種宣導品，藉由「阿昭署長宣導」講解，強化民眾識詐進而防詐觀念。

▼中和分局偵查隊長也在捷運站出口宣導防詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）