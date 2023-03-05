侯友宜將成下一個林明溱？　他舉侯友宜出征總統「三大危機」

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侯友宜將成下一個林明溱？　張益贍舉侯友宜出征總統「三大危機」

▲侯友宜輔選林明溱。（圖／國民黨提供）

▲張益贍預言，侯友宜將成為「下一個林明溱」。（圖／國民黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

南投縣第2選舉區立委補選落幕，國民黨候選人林明溱惜敗民進黨候選人蔡培慧。對此，前民眾黨中央委員張益贍就以林明溱作為借鏡，表示新北市長侯友宜恐成為「下一個林明溱」，點出侯友宜若要參選2024總統大選的三大危機。

張益贍以「侯友宜是『下一個林明溱』」為題發文點出侯友宜若參戰2024總統大選的三大問題。第一，他提到，當初南投立委補選，國民黨想選游顥的沒得選，最後徵召不想選的林明溱，對比國民黨的總統侯選人，想選的中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中及鴻海創辦人郭台銘沒有一套公平的「初選機制」，最後會不會也徵召從不表態要選「侯侯做代誌」的侯友宜？

第二，張益贍指出，前立法院長王金平說過「民調現在高不代表以後會高」，當初徵召林明溱的原因是林明溱民調領先10%，但因為沒有參選決心，結果倒輸2%，他提到，反觀侯友宜從三個月前勝選時領先副總統身兼民進黨主席的賴清德10%，到最近民調已經居於落後，加上沒有參選決心，等待黨內「黃袍加身」最後會不會如王金平所預測，民調一路探底？

第三，張益贍認為，國民黨南投的敗選輸在「不團結」，而侯友宜在黨內無法凝聚深藍，黨外不能如郭台銘壓制民眾黨主席柯文哲，在黨中央更有「朱侯情結」，最後如同林明溱只剩下「父子兵」對抗團結的「民進黨大軍」，他直言，種種因素都將讓侯友宜成為「下一個林明溱」。

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