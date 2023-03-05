跑馬拉松「驚見超狂陷阱點」　他卡20分鐘！台南Josh：差點守不住

▲台南Josh參加半馬組。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

記者曾筠淇／綜合報導

2023台南古都國際半程馬拉松於今（5）日上午5時30分開跑，此次賽事分為21K半馬組、10K路跑組及5K健康休閒組，總報名人數達1萬9000人。棒球YouTuber「台南Josh」這次也有參加，他賽後就在臉書上分享活動的「超狂美食補給」，直呼差點內用！

台南Josh在臉書粉專上發文透露，他這次參加半馬組，比7年前進步15分鐘，花了1小時55分32秒完賽。話鋒一轉，他說自己跑到漁光島時，注意到補給站竟然出現小卷，「差點就2盤內用了！」

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話題引發討論，也有網友抵擋不住美食誘惑，「夾完又回頭再夾一次」、「還有西瓜汁，我喝了2杯才走」、「這站我就休息20分鐘了」。還有網友回應，「那是陷阱點啊」、「10公里只有滷味、雞腿、蛋糕、綠拿鐵、咖啡、奶茶、各種水果、運動飲料」、「小弟我報10K組，記得補給點還有大哥喊不要跑了，停下來吃個東西（滷味和壽司）」、「你確定你跑的是馬拉松而不是台南的夜市嗎」。

▲▼補給站美食掀起討論。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh，下同）

也有網友拋問，「所以有吃補給嗎？」台南Josh則回應，「我忍住了。」體育主播李祐廷也分享，「上次跑南投，還有超多香腸、水餃，害我差點跑不完！」台南Josh便直喊，「前面有壽司跟煎餃我都可以忍，現烤小卷真的差點守不住」。

「台南古都國際半程馬拉松」官網提到，「來到台南美食江湖！絕沒有讓你餓的可能！」以此次來說，美食補給站有西井村滷味、酥脆現炸魷魚、烤香腸、烤雞、豬腳、豆花、炒米粉、碗粿、牛奶、蛋糕等，相當豐富。