YouTuber車停路邊「被日本妹敲窗」　結局超展開！萬人朝聖：好威

▲台南Josh收到巧克力。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

記者曾筠淇／綜合報導

棒球YouTuber「台南Josh」恢復單身後，曾與前味全龍啦啦隊成員梔梔合體拍片，因此粉絲便常拿兩人關係開玩笑。台南Josh今（17）日發文透露，他把車停在路邊時，突然有個年輕女生輕敲車窗，請他幫忙抓蟲，最後結局超展開。而貼文曝光後，也讓大票網友調侃，「你在這放閃，大家都梔到了」、「人帥真好，連日本妹子都梔道」。

人在日本的台南Josh透過粉專發文表示，他前往火腿隊春訓球場時，把車暫停路邊休息，結果這時突然有個年輕女生敲敲他的車窗。雖然兩人語言不通，但他看了女生的手勢後，得知對方車裡有個大蟲，要請他幫忙。

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台南Josh看懂後，便協助把蟲給抓走，接著走進超商買早餐，想不到當他買完早餐並回到自己的車子前，就發現擋風玻璃上被放了一盒巧克力，「我現在是被日本女生送過巧克力的男人了！」他也在文中貼了一個戴著墨鏡的emoji，喜悅之情溢於言表。另從照片可見，巧克力的外盒就寫著大大的「Thank you」。

貼文曝光後，吸引萬人按讚，不少網友紛紛留言直呼，「大家都梔道你這次規劃的逃生路線是往火腿隊球場方向」、「情人節剛過，清明連假都還沒到，就急著過清明節」、「被日本女生送過巧克力的男人了，聽起來超威」、「不梔道那個人作何感想」、「英文名字很重要」。還有網友調侃，「幻想文，梔道了嗎？巧克力是自己放的」、「這個故事很不錯，請問是哪個AI幫你寫的？我想梔道」。