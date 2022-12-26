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社會 社會焦點 保障人權

男性遭家暴！5年增1.5萬人　一類型最常見

在傳統性別刻板框架下，男性較難願意公開承認自己是家暴受害者。Sam是此次採訪案例中，少數願意露面談自己心路歷程的受訪者。

▲在傳統性別刻板框架下，男性較難願意公開承認自己是家暴受害者。Sam是此次採訪案例中，少數願意露面談自己心路歷程的受訪者。

圖文／鏡週刊

今年1月，棒球YouTuber「台南Josh」傳出遭妻子家暴，而4月1日，好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的互控誹謗官司進入庭審，2起事件讓男性家暴受害議題再次受到矚目。

傳出被家暴後，為了不被網友與媒體花邊新聞式的渲染，Josh選擇拍影片講述被家暴的過程與心路歷程。在社會性平意識逐漸進步，以及政府長年推廣家暴防治的背景下，有越來越多男性家暴受害者，願意主動尋求幫助。

在華人社會文化強調「男兒有淚不輕彈」的性別刻板框架下，除了通報數字，也許我們還能從此次報導的3個案例中，去理解男性在親密關係暴力中幽微的生命經驗，以及遭受親密暴力時面對的困難。

我們跟著知名棒球YouTuber「台南Josh」（以下簡稱Josh），沿著那天他被家暴後，逃離家裡的路線走，來到台南安平一處公園裡的公廁。「那天傍晚我就躲在這裡，打電話叫家人來載我。」Josh指了指廁所裡第一間隔間。

閉口不談　還是會痛苦

逃離前一天，Josh和當時的妻子已經吵了整整一晚上。窗簾被她扯破，屋裡能砸的全砸了，婚戒也丟在地上。妻子揮拳，還往Josh身上丟吸塵器、空氣清淨機。按照Josh說法，他沒有還手，只是把身體轉向一側，挫傷與瘀青全集中在身體左半部。

隔天中午起床，妻子指責Josh沒把砸亂的東西收拾好，又發了頓脾氣，開始摔東西，把衣櫃裡Josh的衣服全丟到屋外公共走廊。Josh趁亂逃走，不敢搭電梯，怕被追上。他先跑到人多的地方，選了停車場兩輛轎車間的夾縫，蹲著打電話給岳父，要他關心女兒以免意外，接著才躲到公廁。

▼台南Josh逃走那天，為了怕被發現，曾躲在兩輛轎車的夾縫中，打電話求援。

台南Josh逃走那天，為了怕被發現，曾躲在兩輛轎車的夾縫中，打電話求援。

今年一月，在Josh傳出被家暴後，這間公廁成了網友們的打卡聖地。加上四月好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的互控誹謗官司進入庭審，男性家暴受害議題又重新出現在公眾視野。

「很多人遇到這種事情，都會選擇閉口不談，可是就算什麼都不去講，難免哪天四下無人的時候，自己還是會想到這些事，還是會覺得很痛苦。就算不去講，那些討厭你的人，還是會用這東西來攻擊你。與其讓你攻擊我，不如我自己拿來用。」Josh說。為了不讓網友臆測，或者媒體花邊新聞式的渲染，Josh事後選擇拍了影片，詳細講述被家暴的過程與心路歷程。

情緒勒索　為常見型態　

在社會性平意識逐漸進步，以及政府長年推廣家暴防治的背景下，有越來越多男性家暴受害者，願意主動尋求幫助。根據衛福部統計，近年家暴事件男性通報受害人數逐年上升。2021年全國男性家暴受害者總數為4萬2,274人，2017年人數為2萬7,995人，增加了1萬4,279人，5年間男性受害者占總受害者比例從29.3％增至35.7％，成長了6.4個百分點。而和Josh同遭「親密關係暴力（婚姻、離婚或同居關係暴力）」的男性受害人，這5年間，從8,358人攀升至1萬1,592人。

依照《家庭暴力防治法》，家暴定義為：家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。立法院2015年亦修法，將年滿16歲以上「未同居」關係的親密伴侶，納入保護令適用範圍。台北市「城男舊事心驛站」主任涂耀丰指出，由於男性與女性體型與生理上的差異，男性所受到家暴形式，除了肢體暴力，更多的是精神、言語上的暴力。無論性別、年齡，目前家暴通報主要以「113保護專線」為主。另衛福部設有「男性關懷專線（0800-013-999）」關懷男性心理困境。113保護專線在接受通報後，則會依個案緊急程度，分派至各地家庭暴力暨性侵害防治中心，或會同警察處理。

「家暴最容易被定義的，其實是肢體暴力，其他像是精神或語言暴力，不是那麼容易被界定。」涂耀丰說。尤其「情緒勒索」這種模式在我們採訪的案例中，最為常見。醒吾科大諮商輔導中心諮商心理師林仁廷解釋：「我們可以把情緒勒索比喻成強盜擄人勒索，也就是對方搶走你最重要的東西，要你拿他想要的東西來換。例如女性常拿小孩或者她自己來進行情緒勒索，因為對先生而言，她自己就是重要的情感依附，所以她會自我傷害、威脅自殺，要先生安撫她的情緒。」

囿於觀念　受暴不自知

「男性被社會期待某種男性角色和樣貌，應該有足夠的能力可以保護自己，不讓自己受傷害。在這種父權制、性別不平等的社會觀點裡面，如果承認自己是受害者的話，身上男性的特質就不見了，這會造成很大的性別認同與身分認同危機。」臺灣男性協會理事長陳柏偉進一步分析男性家暴受害者，為什麼較難主動發聲的理由。

在家暴事件公開後，即便Josh選擇自嘲，拿前妻咒罵他的「死媽寶」創作「Mr. MaBao」漫畫頭像，甚至笑說朋友找他「打保」（打保齡球，音近打寶）也差點PTSD（創傷後壓力症候群）發作，但仍有「正義之士」試著指正他，「『這是你們兩個自己的事，不應該把事情公開講』，我收到很多這樣的訊息，說這樣對對方是一個傷害。」Josh苦笑著說，「之前拍影片就說過，男生遇到這種事，（之所以）不能講，因為會遇到怎樣的質疑，然後看到很多留言，確實是這樣。」

華人社會文化強調「男兒有淚不輕彈」，這種現象從數據上也看得出來。台北市家庭暴力暨性侵害防治中心（家防中心）副主任王儀玲說：「我2014年來家防中心的時候，男性的通報差不多只占一成。」據衛福部統計，2021年男性親密關係受害者數全國占比為21.7％，願意承認自己「有淚」的男性成長了不少。

男性需求　逐漸被正視　 　

通報者增加了，社政單位準備好了嗎？針對社政單位第一線處理男性家暴受害者的難處，陳柏偉說：「過去大部分處理家庭暴力或親密關係暴力，理解的原型是婦女和幼童，所以操作SOP與處置辦法，基本上對婦女和兒童來說，做得非常好。但這些單位慢慢接觸到一些男性受害者，他們會有點緊張，因為他不理解男性需要的是什麼樣的服務。」

王儀玲坦承：「我剛到家防中心時，聽過以前的老社工講：『那個男人，妳管他去死！』」還好現況已有改善，「家防中心每個月會看通報表做分析，當我們發現男性通報越來越多的時候，就會在我們的訓練裡頭，結合統計，去研擬是不是應該納入教育訓練。包含邀請義務律師從重大家暴案件分享男性觀點，中研院研究員分享華人傳統教育的性別框架，明年也將開始對志工、督導，進行男性加入TIPVDA（台灣親密關係暴力危險評估表）的訓練。」

理解親密關係暴力，源頭的教育尤為重要。為了讓男性覺察自身心理需求，鼓勵男性處理、抒發內在情緒，台北市政府2016年成立全國首家「城男舊事心驛站」服務中心，透過諮詢、講座、團體、休閒活動，提供男性身心服務。此外，2018年亦有性別平等倡議非營利組織「臺灣男性協會」成立，旨在翻轉父權社會意識型態，及擴大男性參與，讓大眾更理解男性幽微生命經驗。

我們採訪了3名曾遭受家庭暴力的男性。或許，你可以從凝視和聆聽開始理解。

【家暴男性受害者】家暴男性受害者5年增加1.5萬人　一類型最常見

男性該如何蒐證，申請保護令

律師陳宇安（巴毛）表示：「如果有受傷的話，一定要驗傷，才能證明你當下的確有遭受暴力行為。遭遇言語或精神暴力時要錄音，或者當下趕快跟朋友講，這也是一個證明。家暴或是性侵案件當事人會擔心沒證據怎麼辦？其實不是完全沒有證據，你說的話，法官也有可能採信。尤其是家暴案件，本來就不像一般刑事案件，一定要到嚴格、縝密的程度。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★鏡週刊關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

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