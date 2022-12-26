才練習下跪求婚！台南Josh「衝知名精品店」　緋聞女友回1句網笑翻

▲台南Josh日前貼出下跪求婚照。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「台南Josh」年初傳出被家暴的消息，並於5月恢復單身。不過，日前他突然PO出下跪練習求婚的照片，讓粉絲相當期待好消息，緋聞女友梔梔也幽默回一句「1克拉/D/VVS1」；而昨天是耶誕節，這次他選擇站在「Tiffany & Co.」前拍背影照，再度引發討論，梔梔更嗆辣回應。

台南Josh今年8月時，與前味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」創團成員梔梔合拍影片，兩人手比愛心，讓粉絲興奮喊「是新的Josh嫂嗎？」兩人雖否認，但一舉一動仍吸引外界關心。

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▲台南Josh和梔梔拍影片。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）

台南Josh本（12）月21日就貼出下跪練習求婚的照片，並打卡「東京迪士尼海洋」，其實那裡就是HowHow（陳孜昊）之前向鄧福如求婚的地方，於是他便還原當時情景。而照片一出，梔梔就現身留言區回應「1克拉/D/VVS1」。「D」代表鑽石色澤透明無色，「VVS1」則意指鑽石淨度是極微內含物。

如今，台南Josh也在特別的日子發文表示，「祝所有人聖誕節快樂，我只是想拍個白爛照，認真就輸了。」而從畫面就見，他站在知名精品店「Tiffany & Co.」前面拍背影照，手上還握著幾張日幣。

▲台南Josh站在精品店前面。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

對此，梔梔在留言處不留情面直呼，「你想上幾次新聞？？？？」讓台南Josh也幽默回應，「不要再上社會版就好」。底下網友看到兩人互動不禁笑回，「對嘛！補完進度再一次交代就好了啊」、「言下之意，要求婚沒」、「流量密碼出現了」。

▲梔梔和台南Josh的互動讓不少網友笑翻。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

也有不少網友調侃，「梔道求婚鑽戒要買什麼了嗎」、「為了老客戶優惠，不能隨便選一家」、「梔到了，下次結婚不要這樣」、「大家都梔道可能是誰拍的」、「那幾張夠嗎」、「別忘了同規格，1克拉/D/VVS1」、「梔道指圍嗎」、「這是準新娘視角嗎」。

另外，因為台南Josh每次看好或稱讚的球員、球隊往往表現不佳，甚至受傷，因此也有網友直呼，「只有我想要空Tiffany的股票嗎」、「只有我覺得Tiffany明年業績危險了嗎」。

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