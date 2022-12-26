　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

才練習下跪求婚！台南Josh「衝知名精品店」　梔梔嗆辣回1句網笑翻

▲▼台南Josh。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

▲台南Josh日前貼出下跪求婚照。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「台南Josh」年初傳出被家暴的消息，並於5月恢復單身。不過，日前他突然PO出下跪練習求婚的照片，讓粉絲相當期待好消息，緋聞女友梔梔也幽默回一句「1克拉/D/VVS1」；而昨天是耶誕節，這次他選擇站在「Tiffany & Co.」前拍背影照，再度引發討論，梔梔更嗆辣回應。

台南Josh今年8月時，與前味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」創團成員梔梔合拍影片，兩人手比愛心，讓粉絲興奮喊「是新的Josh嫂嗎？」兩人雖否認，但一舉一動仍吸引外界關心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝台南Josh）

▲台南Josh和梔梔拍影片。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）

台南Josh本（12）月21日就貼出下跪練習求婚的照片，並打卡「東京迪士尼海洋」，其實那裡就是HowHow（陳孜昊）之前向鄧福如求婚的地方，於是他便還原當時情景。而照片一出，梔梔就現身留言區回應「1克拉/D/VVS1」。「D」代表鑽石色澤透明無色，「VVS1」則意指鑽石淨度是極微內含物。

如今，台南Josh也在特別的日子發文表示，「祝所有人聖誕節快樂，我只是想拍個白爛照，認真就輸了。」而從畫面就見，他站在知名精品店「Tiffany & Co.」前面拍背影照，手上還握著幾張日幣。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

▲台南Josh站在精品店前面。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

對此，梔梔在留言處不留情面直呼，「你想上幾次新聞？？？？」讓台南Josh也幽默回應，「不要再上社會版就好」。底下網友看到兩人互動不禁笑回，「對嘛！補完進度再一次交代就好了啊」、「言下之意，要求婚沒」、「流量密碼出現了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

▲梔梔和台南Josh的互動讓不少網友笑翻。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

也有不少網友調侃，「梔道求婚鑽戒要買什麼了嗎」、「為了老客戶優惠，不能隨便選一家」、「梔到了，下次結婚不要這樣」、「大家都梔道可能是誰拍的」、「那幾張夠嗎」、「別忘了同規格，1克拉/D/VVS1」、「梔道指圍嗎」、「這是準新娘視角嗎」。

另外，因為台南Josh每次看好或稱讚的球員、球隊往往表現不佳，甚至受傷，因此也有網友直呼，「只有我想要空Tiffany的股票嗎」、「只有我覺得Tiffany明年業績危險了嗎」。

►►►萬歲牌堅果、沖泡飲、調理包都有！「這1區」抗漲打9折

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
綠委開第一槍！　「發現金券讓全民領」
女星自駕特斯拉出車禍！　氣囊爆開、車頭撞爛變形
快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制　睽違2年接受媒體提問
女友認「和李宗瑞是好友」！　他崩潰偷看淫片比對
東石獼猴緊抱小黑狗趴趴走　幼犬今離奇掛樹亡
快訊／新莊男死床上！　頭顱被啃光光
LIVE／N倍券有希望！　宋仲基認愛英國妹遭爆要當爸
台中客運司機毆打港女記2大過　主管：他向30幾歲女孩子下跪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄公布肉品抽驗結果　連鎖薑母鴨店販售烏骨雞「動物用藥超標」

嘉義IKEA開幕「現場人潮塞爆」　全場驚喊1點：幸福城市？

華信航空「退役救生衣」重生！7類配件12／26起限量開賣

禽流感升溫　農委會：禽肉雞蛋供應無虞「薑母鴨不應漲價」

穿史努比棉T上班！同事看傻「30歲了還穿卡通圖案」　鄉民幫打臉

公廁衛生紙新抽法　她喊難用「拉斷就沒了」！網友2原因反推爆

好市多「神級醬油」獨門用法曝光！愛用者大推：家裡必備

女友拿出「超音波照」才知保險套被刺破！他吐內幕：最可怕聖誕禮物

才練習下跪求婚！台南Josh「衝知名精品店」　緋聞女友回1句網笑翻

到日本交換太衝擊「台灣男生真好」　台妹揭潛規則！

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

高雄公布肉品抽驗結果　連鎖薑母鴨店販售烏骨雞「動物用藥超標」

嘉義IKEA開幕「現場人潮塞爆」　全場驚喊1點：幸福城市？

華信航空「退役救生衣」重生！7類配件12／26起限量開賣

禽流感升溫　農委會：禽肉雞蛋供應無虞「薑母鴨不應漲價」

穿史努比棉T上班！同事看傻「30歲了還穿卡通圖案」　鄉民幫打臉

公廁衛生紙新抽法　她喊難用「拉斷就沒了」！網友2原因反推爆

好市多「神級醬油」獨門用法曝光！愛用者大推：家裡必備

女友拿出「超音波照」才知保險套被刺破！他吐內幕：最可怕聖誕禮物

才練習下跪求婚！台南Josh「衝知名精品店」　緋聞女友回1句網笑翻

到日本交換太衝擊「台灣男生真好」　台妹揭潛規則！

先探／伺服器產業　逆風高飛

理財周刊／夢裡當知身是客

財政預算吃緊！南韓政府打算「裁撤公務員」　一年省下183億元

反對普發現金　郭國文籲「底層紓困」苦民所苦

三花貓「睡成豪放大叔」開腿癱平超軟爛　爸看不下去：你是女生捏

高雄跨年獨家「999秒立體繪煙火」！整面光牆超美　6大觀賞點曝光

租屋前刷新油漆！他住幾天驚「原來有壁癌」　被房東冷回1句傻眼了

宏佳騰智慧電車行動送Ai　百人支持聖誕公益浪心溫暖

桃園男5年2度酒駕欠繳17萬　「查封房產」隔天立馬繳清

別不知民間疾苦！　何欣純：應發「現金券」讓全民領得到

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

載妹子去耶誕城！「他以為要脫魯」結局臉垮

博客來與清潔阿姨和解　同業為他抱屈

3星座過年前發了　3星座大破財

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

今轉雨！清晨3.4℃　連假天氣曝

台中公車司機罵翁！還開車撞倒港籍女

明轉雨！　連假天氣出爐

去一趟韓國　回台驚「台灣人穿搭又土又隨便」

到日本交換震驚「台灣男生真好」　台妹揭潛規則

遇大寒！　「今年過年會很冷」

更多熱門

相關新聞

男性遭家暴！5年增1.5萬人　一類型最常見

男性遭家暴！5年增1.5萬人　一類型最常見

今年1月，棒球YouTuber「台南Josh」傳出遭妻子家暴，而4月1日，好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的互控誹謗官司進入庭審，2起事件讓男性家暴受害議題再次受到矚目。

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

國師台南Josh終於贏錢　運彩壓中太香

國師台南Josh終於贏錢　運彩壓中太香

台南Josh再出手開嗨　自曝世足運彩看好2球隊

台南Josh再出手開嗨　自曝世足運彩看好2球隊

台南Josh世足英美「下2注」粉絲感謝

台南Josh世足英美「下2注」粉絲感謝

關鍵字：

台南Josh梔梔

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

宋仲基「女友正面高清照」曝！

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

小S根本仙姑！7年前指廖科溢是討厭鬼

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

宋仲基認愛新女友！　閃離宋慧喬不分30億財產

男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面