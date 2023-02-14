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情人節「20個情侶禁地」曝光！　台南Josh現身：有去過一個

▲▼ 。（圖／「台南式 Tainan Style」授權引用） 

▲此圖引發討論。（圖／「台南式 Tainan Style」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

今（14）日是一年一度的西洋情人節，準備要和另一半度過浪漫的夜晚了嗎？粉專「台南式 Tainan Style」特地列出20個「情侶禁地」，還大開玩笑。這些地點曝光後，意外釣出台南Josh現身證實有「去過一個！」意外引發討論。

粉專「台南式 Tainan Style」發文開玩笑說道，「今天分手，情人節大餐就省下來囉！」而從圖片可見，標題就是大大的「去了易分手？情侶禁地」，但同時也強調「民間傳說，勿過度迷信」，20個地點如下：

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1.彰化八卦山大佛
2.淡水漁人碼頭
3.嘉義天長地久橋
4.高雄大崗山
5.台南吳園
6.新竹青草湖
7.新店碧潭吊橋
8.清大梅園
9.苗栗龍騰斷橋
10.台東三仙台
11.基隆情人湖
12.東山仙公廟孚佑宮
13.高雄忠烈祠
14.台北木柵指南宮
15.台南南鯤鯓代天府
16.南投星月天空
17.台大博園
18.高雄大樹舊鐵橋
19.石門十八王公廟
20.各地戶政事務所

粉專也在留言處表示，不要問為什麼去這些地方會分手，因為「沒有為什麼，這些只是讓你分手後用來找藉口的地方，或是讓想分手的你方便安排出遊行程！」

貼文曝光後，就讓YouTuber「台南Josh」回應，「只去過一個，右下角那一個！」不過網紅潔哥（李秉潔）則表示，「我去過好幾個欸，怎麼沒效？可惡」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台南式 Tainan Style）

▲台南Josh現身。（圖／翻攝自Facebook／台南式 Tainan Style）

其他網友也紛紛回應，「最可怕的地方果然都放在最後一個」、「各地戶政事務所也太X北」、「各地戶政事務所是怎樣啦」、「就算沒去過，會分手就是會分手，地方好無辜」、「想分，去哪都會分」、「我跟老公去了好幾個，可是還沒離婚耶」、「剛好拿來安慰自己被分手的藉口」、「我中了三個，原來跟前男友是注定分手的」。

本文經粉專「台南式 Tainan Style」授權引用

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