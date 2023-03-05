王淨演3部破億國片！劇迷見「1巧合」笑虧：第4部可以準備了

▲《返校》劇照。（圖／牽猴子提供）

記者曾筠淇／綜合報導

王淨演出《返校》、《瀑布》等知名作品，是近年來受到不少矚目的新生代演員。近日就有網友列出「破億國片」的演員名單，其中王淨有3部作品都破億，引發討論。貼文底下甚至有網友笑虧，王淨這3部作品竟有1巧合。

這名網友在PTT的movie板上，以「台灣演員擁有破億電影的數量」為題發文，並整理出破億國片及其主演演員，其中，《月老》、《返校》、《關於我和鬼變成家人的那件事》都能看到王淨身影，且對方年紀輕，有望成為出演「破億國片」最高次數的演員。

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▲《月老》劇照。（圖／傳影互動提供）

貼文曝光後，不少網友也大讚，「王淨厲害的是3部都破2億」、「越想越覺得王淨很猛，才剛滿25歲」、「短暫接觸過王淨，覺得她私下人也不錯」、「王淨演技很好」、「王淨的戲路蠻廣的，也有演技，人緣好的話自然有戲接」、「目前看來王淨也是票房保證啊」、「王淨真的不錯，期待後續表現」、「王淨唱歌好聽、個性可愛真實，也是很加分」、「王淨路人盤應該也還可以，沒什麼人會反駁她演技差，我不是她粉絲，但她演的戲會想看」。

此外，由於王淨這3部作品都與鬼神相關，因此也有網友直呼，「原來王淨專演鬼片」、「王淨也有演《鬼才之道》，又是鬼，看來王淨第4部破億可以準備了」。

▲王淨在《關於我和鬼變成家人的那件事》化身地表最正警花。（圖／金盞花大影業）

據了解，《返校》和《月老》票房均達2.6億，還在熱映中的《關於我和鬼變成家人的那件事》全台票房飆破新台幣2.43億元，有望再往上挑戰3億。除了這3部作品外，王淨也有演過《痴情男子漢》、《鬥魚》、《複身犯》等電影，代表作不少。

值得一提的是，過去也有網友好奇，王淨有無「撞鬼」經驗？王淨2021年曾透露，她完全沒有這方面的經驗，也因為她是基督徒，所以不會特別注意「鬼門開」的相關習俗與禁忌，且沒有拜過月老，覺得一切順其自然，不會特別怕鬼。