「空軍飛官月薪25萬」還缺人？網熱議超高門檻：真天選之人

▲原PO納悶空軍飛官怎麼會缺人？（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些職業看上去酷炫又高薪，卻還是傳出缺人，讓人難以相信。有網友就對「空軍飛官缺人」納悶不已，認為空軍飛官一個月薪水高達25萬，平日包吃包住，一天可能飛不到一次，工作滿20年還有退休俸，怎麼會缺人？貼文一出，就有人直嘆「再多人給它也不夠」，曝光缺人關鍵，引發熱議。

有網友在PTT的八卦板（Gossiping）問卦，「空軍飛官月薪水25萬沒人要讀？」文中表示，「空軍飛官，一個月薪水高達25萬，一天可能飛不到一次，平日還包吃又包住，飛個20年還有退休俸」，納悶這麼好的待遇，應該會吸引一大堆人走相關科系，搶當空軍飛官，為何還會缺人？

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看到貼文，許多人不禁直笑太天真，「光近視眼就一堆人沒資格考進去」、「體能就先刷80%」、「我當年要考，體檢說我遠視，不讓我考」、「這真的天選之人，腦子好，體能也要好」、「門檻窄風險高」、「我幾個同學身材體力都很好，上中正預校，3個都180又帥。好笑的是，3個都被空軍刷掉。」

值得注意的是，話題引來一位飛官回文曝光經驗，直呼飛行線是一個很漫長、很辛苦的過程，從初上線、進部隊，每個階段都有超多的煩惱。初學者時有各種編隊課目要消化，到部隊要習慣部隊運作、瞭解不同機場的SOP、學會更多複雜武器系統。

▲有飛官回文，直呼飛行線是很漫長、很辛苦的過程。（圖／國防部）

另外，身為軍官，還有分隊業務要完成，維持作戰隊運作，並學習更多戰術戰法、精進飛行素養，可能剛消化完多本手冊、技令書籍，卻又馬上出了新版。戰演訓任務更使人日夜顛倒，還得隨時處在警戒狀態。成為資深僚機後，如果要晉等訓也不容易，因為會定時被無預警考核，「帶著這樣的謹慎，直到你人生最後一次從你的座機上走下來，才能真正的鬆一口氣。」

接著，他提到軍人福利越來越好，但飛行員的加給並沒有增加名目，只一筆「空勤加給」，坦言我國飛官的薪水與工作性質相比，並不算特別優渥，「尉官到少校空勤加給雖會按比例增加，但其實也都差不多，每個月領也就是十幾萬初」，除非在中校簽續服役獎金，每個月就可以多領12萬，但就會再增加退伍年限。

最後，他感性直嘆，「人生中最光輝的歲月，貢獻給了國家，我們常戲稱二三十歲的我們過的是『三室人生』：警戒室、作戰室、寢室。而青春一晃就這樣過去了。」經歷引來眾人敬佩，「真的很值得尊敬，守護台灣的第一線人員」、「現在共機常常過中線，空官待命壓力更大」、「辛苦了，感謝你，飛官是值得領高薪的」、「感謝每一位保家衛國的空軍健兒。」