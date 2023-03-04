「229正妹」曝4年一次生日心聲　美照國家認證、IG絲襪美腿寵粉

▲2月29日生日的網美乃乃，PO出自己的身分證照片。（圖／乃乃授權提供）



記者林彥臣／綜合報導

只有28或29天的2月份才剛過，日前就有網友在PTT八卦板上發問，四年一度的2月29日是甚麼感覺？竟然意外釣出一位就在生日是就在「229」的正妹回應，並且PO出自己的身分證。超高顏值的證件照，讓許多鄉民暴動求交往。（本文獲當事人授權提供）

原PO在八卦板上回應心得表示，「魯妹我就是229生日，小時候覺得過得很空虛，只記得小學時同學說你又沒生日（心碎的聲音），雖然有農曆可過但還是過不習慣，大家還是都過身分證上的日期（慶生活動），長大其實覺得這天蠻特別的，只是真的四年好久QQ，反正就當2月每天過生日。」

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網友在八卦板上回應表示，「八卦居然有正妹！」、「原po請跟我交往」、「戀愛惹，請跟我交往」、「可惡，有種，來認識我」、「身分證那麼美，真的美」、「四年長一歲，看來是個很年輕的妹子」。

▲乃乃在IG上有許多美腿照寵粉。（圖／翻攝自instagram／milktea229）



這位229正妹的真實身分叫做「乃乃」（IG：milktea229），職業是一位呼吸治療師，2021年就曾經在PTT表特板上挑戰自PO照片「出賣自己」，直接被鄉民推爆，IG上也大方放上自己的絲襪美腿照寵粉，滿滿地都是腿控福利。