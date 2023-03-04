南部玩2天！他曝最恐怖「不是破舊旅館1晚3千」　逛夜市傻眼了

▲國旅聲勢狂跌。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

前陣子國旅聲勢狂跌，大多是嫌棄住宿房價太貴。不過，就有網友到南部玩兩天，發現住的貴又爛就算了，夜市小吃竟然也很貴，蚵仔不到4顆的蚵仔煎要85元，只比中指長一點、粗一點的烤香腸要50元，小小一碗滷肉飯45元，直嘆「想想也是可悲，都國旅了還只能窮遊，下次還是去日本好了。」

這位網友在PTT的Gossiping板無奈問卦，「有國旅只能窮遊的八卦嗎？」說他上周去南部玩了兩天，忍不住先發難住宿房價，「網站一打開，一晚兩人房幾乎都6000（元）起跳，重點是這價位不管民宿或飯店，房型都普到不行」，最後只好花3000元住破舊髒旅館。

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沒想到，住得「貴又爛」就算了，晚上去逛夜市想說隨便吃一吃，結果攤位東西貴到他直飆語助詞，首先是蚵仔煎，「蚵仔煎85（元），看人家點的蚵仔又小又少，數一數不到4顆、菜也只有幾片，剩下整盤都是麵粉」；看到「烤大香腸」也讓他懷疑人生，「只比我中指長一點粗一點，一根要賣50（元）？」

滷味攤的價格也令他咋舌，「一串基本35-40（元）起跳，連豬血糕切三小片一串，這樣都能賣45元，他X這東西之前完整一大片不是25元打死？」原PO看來看去，覺得找不到花一點錢就能吃飽的東西，「最後只好吃滷肉飯，一碗小小的45（元），點了兩碗。」

難過的是，吃完飯本想喝個飲料，都被價格嚇到作罷，「原本想喝個珍奶 但是一杯65也買不下去，後來選擇回飯店喝礦泉水結束晚餐」，讓原PO傻眼不已，「估計夜市不花個400塊，根本吃不到什麼也吃不飽吧？」一趟玩下來，他只能嘆氣，「想想也是可悲，都國旅了還只能窮遊」，認為還不如去日本，「也才多花一點錢，但旅遊品質整個大幅提升。」

貼文引發熱議，「以前夜市是平民小吃，現在是盤子在吃」、「財富自由才能台灣玩，懂，日本超市爽買大顆草莓呵呵呵」、「國旅住宿完全沒有這個價值，同等價位國外飯店完全屌打。」不過，一票人也開噓，「4天連假一堆人衝出來，你又偏要去熱門觀光區……當然就只能接受盤子價。我排休的，自己畫平日連休，都沒人跟我搶」、「逛夜市也算旅遊？那些東西不就平常都會吃，至少也要去自然一點的地方吧」、「你是去了哪個盤子夜市」、「日本這2個月早就都漲起來，好一點的飯店也是6、7000起跳，剩東南亞便宜而已。」