因應少子化！元智大學34歲生日　將擴大招收外籍生

▲徐旭東董事長(右三）於校友餐會中表揚元智大學本屆傑出校友。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學34週年校慶活動4日舉行，依往例校運會與校慶一同舉辦，結合社區藝術節、園遊會、研發成果展，並廣邀高中生參觀了解元智，當天席開34桌辦理校友聯誼餐會，凝聚校友及全校師生向心力。

▲校董會董事長徐旭東頒發教師績效傑出獎予績優教師。（圖／元智大學提供）

「校慶典禮」在元智六館有庠廳舉行，桃園市王明鉅副市長親臨典禮會場祝賀，校董會董事長徐旭東也到場致詞勉勵；元智大學校長廖慶榮於典禮中致詞表示，元智未來將擴大招收外籍生並延攬優秀國際師資，積極營造國際化環境，期許未來五年有20%的外籍生及外籍教師，並於2027年成為最國際化之大學，進入全球500大。

元智大學民國78年創校，畢業校友遍佈海內外各地，總數超過5萬8千餘人，校友們在各領域表現優異，對國家與社會經濟發展貢獻良多。為增加校友間情誼及對學校的向心力，公共事務暨校友服務中心與元智大學校友總會，在中午十二時於元智大學體育館，席開34桌，辦理校友聯誼餐會，凝聚校友及全校師生向心力。

今年正值第一屆大學部校友畢業滿30年，校方也邀請畢業30值年校友回娘家同慶，回憶當年的元智時光，活動中公開表揚傑出校友，包括有管理碩士在職專班目前擔任德新傢俱連鎖公司執行長黃盛銘、資訊工程學系83年畢業，目前擔任蓋亞資訊執行長吳炳鈞、資訊傳播學系，目前任職Cond Nast Taiwan藝術總監周青永、遠東新世紀股份有限公司營運長，82年畢業於工管碩士班的張丙秋、化材系87年畢業，目前任職於清華大學的陳學仕，此外也頒贈傑出系友、教育部教育部捐資教育事業獎，以彰顯其成就。