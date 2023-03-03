元智大學34歲生日　3／4舉行校友聯誼席開34桌

▲校慶當天舉辦元智研發成果展。（圖／元智大學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

元智大學34週年校慶活動，特地挑在3/4日舉行，當天中午並於元智大學體育館，席開34桌，辦理校友聯誼餐會，邀請台東隆昌村「我在玩、玩冰箱」團隊，以生態廚師的理念做示範菜單，秉持著永續城鄉與保育海洋和陸域生態，以『頂禮大地，尊重自然』的料理。席間邀請沈禎晝家進行揮毫，讓校友和元智人聚會在藝文情境。

元智大學3日表示，校方慶34歲生日，「校慶典禮」在元智六館有庠廳舉行，會中邀請校董會董事長徐旭東致詞勉勵，典禮中頒發教師績效傑出獎、青年學者研究獎等殊榮予績優教師，以表彰其傑出貢獻。

當天特別安排研究團隊展現元智研發能量及豐碩成果，作品包括工學院孫一明院長團隊，展示「發展下一代重點照護診斷設備-以偵測基改豆漿為評估範本」；機械系鐘國濱教授團隊展示「PEM電解製低碳臭氧加速半導體綠色化」；化材系張幼珍教授團隊展示「Aura Lamp」及資工系葉奕成教授團隊展示「WearRU—服裝檢索系統」等。

第23屆元智大學社區藝術節以「一起尋FUN春天」為名，於當天揭開序幕，邀請現代搬鼓人表演藝術團進行擊鼓表演，以傳統藝文為底蘊，呈現揚古傳善曲目；並請頭角原住民藝術團，進行迎賓歌舞表演，在春的光豔與風柔的交舞中，一起歡頌元智的生日，一起品讀元智的春天。

教務處則舉辦暢遊元智打卡活動，邀請桃園地區公私立高中生，探索校園，協助高中學子對元智校園深入了解；軍訓室舉辦彈槍射擊競賽，展現元智多元學習活力。