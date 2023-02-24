元智大學出版《雙溪行旅追尋中壢》　發掘桃園的故事

▲元智大學同學參加「在地生活記憶」路線於中壢中平路故事館前。（圖／元智提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為了讓更多市民朋友，追尋中壢文化史，元智大學通識教學部「桃園文化廊道工作隊」，24日發表出版的《雙溪行旅追尋中壢》專書。通識教學部主任梁家祺表示，元智大學開設一系列在地文化課程，培訓青年導覽員，發掘屬於桃園的故事，希望年輕人對在地有更多關懷與行動，做到「傳播文化、深耕在地」。

《雙溪行旅追尋中壢》專書以在地多元文化課群每學期舉辦的聯合校外教學「雙溪行旅：中壢老城區」為藍本，將中壢在地文化和過往歷史譜成6條各具旨趣的導覽路線。

分別為中壢新街城堡見證之旅、多元宗教文化尋訪之旅、在地生活記憶體驗之旅、舌尖上的中壢品味之旅、以文吟社漢詩創作之旅、生命關懷與環境教育探索之旅，未來課群學生可帶著這本具歷史想像的參考書，實地走訪老街溪和新街溪沿岸，發掘中壢城市發展脈絡，探訪保存至今的各類文化資產

▲前桃園縣長吳志揚先生(中)為元智學生介紹早期中壢醫院的營運模式。（圖／元智提供）

梁家祺分享，除了導覽路線的景點整理，書中對中壢歷史的另類詮釋、三次中壢事件的詳述、以文吟社的文學樣態、老街溪掀蓋整治的歷程描繪等，生動連結古今，相信能為想了解「澗仔壢」文史與演變的夥伴們，提供深具參考價值的史料。

▲導覽志工為元智學生解說老街溪河川教育中心的礫間。（圖／元智提供）

元智大學堅信，大學不僅為學術研究與人才培育基地，更應以提升文化、服務社會、促進國家發展為宗旨，扮演關鍵的地方智庫角色，投入深耕在地產業、文化、城鄉等發展議題，期許未來能匯集更豐沛的資源，呈現桃園文化廊道上多樣族群的文化風貌。