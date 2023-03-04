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跌破眼鏡！蔡培慧成功藍天換綠地　學者曝3原因：綠營改革步調奏效

▲蔡培慧上台致辭，與母親相擁。（圖／記者游瓊華攝）

▲蔡培慧當選南投縣立委。（圖／記者游瓊華攝）

記者杜冠霖／台北報導

南投縣第2選區立委補選今（4日）登場，選舉結果顛覆外界預期，民進黨候選人蔡培慧擊敗前南投縣長林明溱。對此，中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁分析，民進黨勝選主要原因有三：黨內團結、蔡培慧本身以及補選特殊性，而這次補選也是一個試金石，讓民進黨確定黨內步調調整跟人事改革是奏效的，也成功提振綠營士氣。

南投立委補選選舉結果出爐，蔡培慧以45218票勝過林明溱的43293票，成功逆襲、把藍天換綠地。雖然只有險勝1925票，但郭育仁分析勝選原因指出，第一、民進黨內展現團結氣勢，總統蔡英文、賴清德跟黨籍立委都下去輔選，甚至很多黨籍立委直接住在南投。第二、蔡培慧本身長期深耕，這是她第三次在南投參選，也確實說服不少支持者。

至於第三個原因就是「單一選區」補選關係，郭育仁表示，南投比較多傳統選民跟派系組織票，這對林明溱不利，因為補選要動員傳統支持者的難度反而較高，會出來投票的中間選民，又都是被蔡培慧苦幹實幹精神打動，因此選戰結果跟民調、外界普遍預期都不同。

對於民進黨選戰策略，外界指出這是類「中二補選」打法，郭育仁直言，民進黨有打一些林明溱選舉補助款、兒子間的財務關係、豪宅等爭議，但就他的角度來看，對選戰影響不大，主因還是民進黨新的步調調整能說服選民、蔡培慧本身以及補選的特殊性。

而此次選戰民進黨成功止敗，郭育仁分析，這是賴清德擔任黨主席後第一場選戰，賴清德本人跟黨籍立委都非常團結，從去年九合一大選結束，民進黨內一直在做調整，但沒有實際選戰洗禮，調整好壞黨內都不清楚，而此次南投補選就成為試金石。

郭育仁表示，從九合一大選、嘉義市長選舉、台北立委補選，民進黨已三連敗、黨內氣氛低迷，這次補選讓民進黨這些菁英吃下定心丸，畢竟整個黨的組織人事跟策略都改了，因此拿下南投補選至少成功提振了民進黨士氣，讓他們確定新主席的組織人事跟策略有成功奏效。

此次選戰也有民眾黨議員宣布挺林明溱，被視為一次藍白合的實驗，對此，郭育仁表示，民眾黨的邊際效應一直在遞減，相信蔡培慧勝出，會讓國民黨對是否跟民眾黨合作更小心，在這次補選中，民眾黨也失去關鍵第三者的翹翹板角色。

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