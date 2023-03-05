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南投投開票所「記錄民眾衣服顏色、身材」　6人送辦

南投縣立委補選，自稱「全民監票行動聯盟」紙本記錄投票者特徵。（圖／翻攝蔡培慧臉書）

▲投票所外記錄投票者特徵，例如衣服顏色、性別、身材。（圖／翻攝蔡培慧臉書）

文／中央社記者蕭博陽南投縣4日電

南投縣第2選區立委補選4日投開票，自稱「全民監票行動聯盟」成員從外地到南投市、名間鄉投票所攝影、紙本記錄投票者特徵。警方查獲2件、6人訊後依妨害投票罪嫌函送法辦。

民進黨選將蔡培慧陣營下午指出，上午在南投市營盤國小投票所外樹上發現盆栽暗藏針孔攝影機，也在名間鄉大賢宮、南投市農會、聖和宮等投票所，發現不明人士疑假裝監票，以紙本記錄投票民眾如衣服顏色、性別、身材等特徵，恐有買票核銷、勾稽、妨害投票嫌疑。

南投縣選舉委員會透過新聞稿表示，營盤國小第38投開票所自稱「全民監票行動聯盟」人員，在投開票所30公尺內裝設錄影器材攝影；一夥人遭警方勸離後，又再度進入30公尺處攝影，疑涉違反選罷法第108條第2項情形，由選監小組及員警帶回警局處理。

▼南投市營盤國小投開票所外出現裝設在花盆中的密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投市營盤國小投開票所外出現裝設在花盆中的密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣警察局中興分局表示，中午獲報營盤國小內的投票所，有人架設錄影器材攝錄投票民眾，到場了解有人將攝影器材放置花。經投開票所主任管理員指揮警方制止，查扣錄影器材、計票紙本文件，並帶回涉案的1女、2男，全案依妨害投票罪嫌偵辦。

涉案的75歲王姓男子、70歲張姓男子、60歲黃姓女子都非設籍南投縣，警訊中聲稱今天專程從外縣市來南投「監票」，對於查扣紙本文件，王男等人說法是要計算實際投票人數。由於檢警並無查獲賄選直接證據，經請示檢察官，詢問後函送南投地檢署偵辦。

另外，有民眾報案指名間鄉福興宮投開票所同樣有自稱「全民監票行動聯盟」人員使用密錄器錄影、疑用紙本計算人數。轄區南投警分局獲報到場處置，聯盟人員承認用攝影機放在投票所外某戶民宅電表，拍攝進出投票所人員，警方將60多歲至70多歲的2女、1男帶回派出所，訊後依妨害投票罪嫌函送南投檢方偵辦。

▼全民監票行動聯盟成員於南投各投開票所拍攝選民。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲全民監票行動聯盟成員於南投各投開票所拍攝選民，甚至於花盆安裝密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝）

對於「用紙本記錄投票者特徵，是否涉及買票核銷與勾稽」，檢警表示，涉案人從外縣市到南投縣自稱從事監票行為，目前也無買票核銷證據，全案待進一步調查釐清。

有涉案男子向媒體透露自稱第三勢力，「為促使選舉公平、公正競爭，不要有人想動手腳」是今天行動目的，成員從事監票錄影快3年，首次被查辦，且以往在別的地方都沒事，這次被擴大解釋。

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