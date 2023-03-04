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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

路透：台灣內部報告指中國將再以「統戰攻勢」影響總統大選

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣將於明年1月舉行總統大選，官員憂心北京可能試圖挑起對蔡英文政府的仇恨。（圖／記者周宸亘攝）

中央社

台灣只剩不到一年就要舉行總統大選，路透社報導，根據台灣安全機構內部報告，台灣政府認為中國當局將再次針對「意見領袖」發起魅力攻勢，企圖藉此影響民意。

隨著因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷的兩岸交通逐步恢復，台灣安全官員預期中國將再次發動魅力攻勢，過去的作法包括招待台灣政治人物前往中國免費旅遊等。

根據路透社瀏覽的副本，負責監控中國在台活動的台灣安全機構在這份機密報告中說，從這個月起，中國行動的重點將放在邀請台灣的「意見領袖」訪問中國。

發表於2月的這份報告引述情資指出，「中國共產黨正在制訂本年度兩岸交流計畫。眾多與台灣相關的機構將逐步恢復邀請各級台灣人士到中國大陸旅遊」。

由於台灣將於明年1月舉行總統大選，台灣官員憂心北京可能試圖挑起對蔡英文政府的仇恨。

報告稱北京預料將試圖利用統戰活動，說服台灣大眾支持對兩岸「統一」更為開放的態度、或傾向與中國建立更緊密關係的政黨。

負責調查此事的一名台灣安全官員告訴路透社：「他們或許想要台灣人支持傾向與中國大陸發展更緊密經濟關係的特定政黨。」

這名拒絕具名的官員表示，中國將邀請政經領域之外的一系列人士到訪，希望暗中推廣中共的政治意識形態。「這些交流計畫可能會以體育、文化或商務的名義進行，但我們擔心的是私下交流。」

報告並未點名台灣當局認為會成為目標的個人或政黨，但北京當局與中國國民黨長期保持聯繫。

選舉、選票、投票、大選、投票所。（圖／資料照）

▲台灣剩不到一年就要舉行總統大選。（圖／資料照）

國民黨副主席夏立言上個月率團訪中，拜會新任國台辦主任宋濤。國民黨稱此行能「有效緩和緊張情勢」，並促進溝通。

中國上海市台辦訪團上個月應台北市政府之邀來台，參與台灣燈會活動並與台北市政府進行市政交流，由國民黨籍的台北市長蔣萬安接待。

國民黨表示，上海團來台行程經中央陸委會批准，並呼籲努力與北京當局「破冰」。國民黨也否認成為中共的目標。

國民黨在給路透社的聲明中表示，「為何把兩岸交流說成是北京針對在野黨的單方面『魅力攻勢』？就連美國也鼓勵兩岸交流與和平對話」。

國民黨並表示，由於執政黨未能主動降低緊張情勢、促進溝通，只好由國民黨去做。

陸委會拒絕對此置評。國台辦沒有回應置評請求。

台灣安全機構正在密切監控在台的各類中國團體，包括負責從貿易到觀光等各項事務的中國準政府組織，以及中國留學生等。

另一名台灣高層安全官員表示，台灣應該對中國的統戰活動「高度警覺」。「他們正在尋找繞過台灣當局的機會。」

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