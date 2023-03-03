謝長廷被指是特務！控施明德之妻「含血噴人」　提告求償金額曝

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨前主席施明德妻子陳嘉君前年於臉書公開稱，駐日代表謝長廷是調查局線民，謝認她未舉證就「含血噴人」，跨海委任律師房彥輝提告求償80萬。今（3日）上午士林地院民事庭開庭言詞辯論庭，由於陳女經通知未出庭，謝的律師請求一造辯論判決，但受命法官認原告方提出新陳述為被告所不知，駁回請求。

律師房彥輝指出，陳嘉君從2021年10月21日年至同年11月11日貼出多篇文章，稱駐日代表謝長廷為特務、線民，然而謝長廷從政40餘年，2016年獲總統任命為我國駐日大使迄今，陳嘉君是施明德之妻均為公眾人物，一言一行對整個社會價值取向的影響舉足輕重，且臉書文章設定為公開，使不特定或特定之多數人得以共見共聞。

▼駐日代表謝長廷對陳嘉君提起民事求償訴訟。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

律師更說，陳嘉君提出的辯論狀，再次提及與本案無關事實及訴外人說明，且無法說明其言論屬事實；另強調，原告（謝長廷）非常重視名譽，雖為公眾人物，但對政治人物來說人格權形同生命，若相關言論有侵害人格權必須盡義務查證，而原告也並非是調查局人員、線民更沒有代號，而過去曾說謝是間諜的人，經提告也都判決有罪在案，並致歉。至於，90年代謝長廷擔任調查局廉政工作諮詢委員，是屬諮詢性質，

▼謝長廷於臉書秀出法院證詞澄清自己並非特務身分。（圖／翻攝謝長廷臉書，點圖可放大）

受命法官聽完後說，原告方提出新陳述，為被告所不知，不宜一造辯論，駁回聲請，最後諭知另訂辯論期日。

陳嘉君2021年10月21日於臉書公開說：「謝長廷先生若不是特務，則他為自己澄清的方式唯有上法庭。因為當他此刻的話語失去公信力，他又無法舉證自己沒有做過的事，法庭是唯一的路。」

陳嘉君表示，上了法庭，謝長廷什麼都不需要做，是他的被告必須舉證，要求法官調查證物，這時法官才能調閱國家檔案，讓真相大白。陳嘉君回憶，「王幸男先生控告我毀謗他，我在法庭請求調查證據，法官調閱國家檔案，裡面清清楚楚記載王幸男被捕之後自請做內線，如何供出台獨聯盟主席張燦鍙住家情報，和台獨聯盟在世界各地的組織等等，鉅細彌（靡）遺。」

陳嘉君在文末正告謝長廷，「所以，你若『不是』特務，上法庭是唯一一條路。請無需顧慮我們，無需用冠冕堂皇的言語逃避。否則你就是。」