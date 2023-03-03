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台南正副議長選舉涉賄10人起訴　他喊「下台」法院申告當選無效

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長涉賄案，2日偵結後起訴邱莉莉、林志展等10人，3日國民黨台南市議員蔡宗豪，呼籲民進黨黨主席賴清德，要求邱莉莉、林志展辭去正副議長職位，並前往行政法院按鈴申告，提出台南市正副議長邱、林2人當選無效訴訟。

▲台南市議員蔡宗豪3日也在市議員林燕祝陪同下，特地前往高雄高等行政法院台南庭，按鈴申告台南市正副議長邱、林2人當選無效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡宗豪3日也在市議員林燕祝陪同下，特地前往高雄高等行政法院台南庭，按鈴申告台南市正副議長邱、林2人當選無效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會正副議長賄選案偵查起訴，議會國民黨團發言人蔡宗豪表示尊重檢方起訴結果，全案移往台南地院，盼院方儘速審理勿枉勿縱。（圖／記者林悅翻攝）

蔡宗豪表示，過去李全教議長賄選案，還沒被起訴時，時任台南市長的賴清德就拒絕進入議會長達234天，如今民進黨內邱莉莉議長賄選案已被起訴，賴清德是民進黨黨主席，也是未來的總統參選人，應該以最高道德標準，要求邱莉莉、林志展辭去正副議長職位，讓台南市議會重新改選，以符合民眾期待與公平正義。

▲台南市議員蔡宗豪3日也在市議員林燕祝陪同下，特地前往高雄高等行政法院台南庭，按鈴申告台南市正副議長邱、林2人當選無效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡宗豪3日也在市議員林燕祝陪同下，特地前往高雄高等行政法院台南庭，按鈴申告台南市正副議長邱、林2人當選無效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪3日也在台南市議員林燕祝陪定下，特地前往高雄高等行政法院台南庭，按鈴申告台南市正副議長邱、林2人當選無效，蔡宗豪說，台灣從民選總統以來，將近30年的民主難能可貴，這次賄選案，已經與民進黨主張的「清廉、勤政、愛鄉土」背道而馳，希望透過司法還給社會大眾及市民一個公道。

▲台南市議員蔡宗豪3日也在市議員林燕祝陪同下，特地前往高雄高等行政法院台南庭，按鈴申告台南市正副議長邱、林2人當選無效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市正副議長賄選案，涉案人邱莉莉、林志展、郭再欽、李文俊、黃麗招、李鎮國、林士傑、黃怡萍、楊志強、高玫仙等10人，涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，檢察官2日偵查終結提起公訴，移審台南地院，法官3日晚上裁定羈押6人李文俊1百萬元交保；黃麗招1百萬元交保；郭再欽3百萬元交保；楊志強2百萬元交保；黃怡萍50萬元交保；林士傑2百萬元交保，6名被告均限制住居。

▲台南市議長邱莉莉、副議長林志展回應表示，在檢方訊問過程他們均據實以告，起訴內容他們是第一次聽到、看到，他們會與律師研究，透過司法途徑還其清白公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署偵辦台南市議會正副議長涉賄恐嚇案，偵結後起訴議長邱莉莉、副議長林志展等10人。


法官指出，被羈押六名被告雖均否認犯行，惟有相關卷證資料及同案被告、證人之證詞及相關書物證可資佐證，且互核相符，足認犯罪嫌疑重大，有羈押之原因；惟被告所涉犯行，均經檢察官於偵查時訊問相關證人及被告完畢，且已調查諸多書、物證在卷，應無勾串被告及證人之虞，又考量六位被告於國內均有固定之住居所，且均有正當工作及相當名望，應無逃亡之虞，認無羈押之必要，裁定准予交保相當金額保，並限制住居 。
 

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