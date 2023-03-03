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台南「滷蛋吃到飽」1天被嗑千顆　老闆一句話硬撐：人均吞4顆

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／麻豆其森牛肉湯）

▲台南麻豆區知名「其森牛肉湯」提供肉燥飯、滷蛋吃到飽，老闆霸氣說滷蛋不怕客人吃 。（圖／翻攝自Facebook／麻豆其森牛肉湯）

記者劉人豪／台南報導

國內蛋荒未解，不過台南麻豆區知名「其森牛肉湯」，依舊堅持保留點120元牛肉湯享「肉燥飯、滷蛋吃到飽」優惠，老闆黃一成接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，現在1天滷蛋消耗量約有千顆，蛋價升高後成本都自行吸收，霸氣表示「既然都說吃到飽了，就不會怕給客人吃」。

其森牛肉湯開業28年，除了肉燥飯、滷蛋吃到飽外，店內用餐牛腩湯也可以免費續湯，即使現在食材成本不斷增加，老闆仍沒計畫漲價或取消吃到飽優惠，自行吸收苦撐。

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老闆向《ETtoday新聞雲》表示，蛋價的確有升高，而且缺蛋狀況比上個月還嚴重，真要講的話有錢還是買的到蛋，就是看能不能接受這個價格，現在一顆蛋的成本，從之前的一顆3塊漲到6塊，現在甚至8到10塊都有。

▲台南麻豆區知名的「其森牛肉湯」，依舊堅持保留點120元牛肉湯享「肉燥飯、滷蛋吃到飽」優惠，不少顧客衝著滷蛋來用餐。（圖／店家提供）

▲台南麻豆區知名的「其森牛肉湯」，點牛肉湯享「肉燥飯、滷蛋吃到飽」優惠，不少顧客衝著滷蛋來用餐。（圖／店家提供）

至於缺蛋後一天滷蛋消耗量有多少？老闆指出，以前一天都是幾百顆，客人看準吃到飽後，現在直接多了500顆以上，每天消耗量都破千顆了，而前來用餐的客人，平均大概都有吃3、4顆。不過老闆也霸氣說，開店既然是吃到飽，就不會怕給客人吃。

另外對於政府進口澳洲雞蛋舒緩國內雞蛋缺口，會不會讓店家較容易購買到雞蛋，老闆說他們都是有配合多年的蛋商，所以能夠進到貨，但量不夠的時候也是要想辦法另外找，價格高還是要買，政府進口雞蛋主要是看能不能讓蛋價下降，讓蛋商想辦法供貨正常。

▲台南麻豆區知名的「其森牛肉湯」，依舊堅持保留點120元牛肉湯享「肉燥飯、滷蛋吃到飽」優惠，不少顧客衝著滷蛋來用餐。（圖／店家提供）

▲老闆說平均每個客人吃3、4顆。（圖／店家提供）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／麻豆其森牛肉湯）

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