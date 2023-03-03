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台南水情轉橙燈　台南市政府成立旱災應變中心抗旱

▲台南水情燈號自3月1日起調整為減量供水的橙燈，為因應嚴峻水情，台南市政府成立抗旱應變中心，並籲請各市民朋友及企業共同撙節用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南水情燈號自3月1日起調整為減量供水的橙燈，為因應嚴峻水情，台南市政府成立抗旱應變中心，並籲請各市民朋友及企業共同撙節用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導
南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，曾文水庫蓄水量截至3月2日曾文水庫蓄水量僅22.64％，蓄水量11476萬噸，烏山頭水庫蓄水率37.94％，蓄水量3005萬噸，南化水庫蓄水率48.16％，蓄水量4310噸，共18791萬噸，台南水情燈號自3月1日起調整為減量供水的橙燈。

▲台南水情燈號自3月1日起調整為減量供水的橙燈，為因應嚴峻水情，台南市政府成立抗旱應變中心，並籲請各市民朋友及企業共同撙節用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為因應嚴峻水情，台南市政府成立抗旱應變中心，並籲請各市民朋友及企業共同撙節用水，同時市府各單位也遵從中央旱災中心的指揮辦理抗旱作業，包含積極宣導節水、路樹澆灌或洗街時利用回收水、工業區宣導加強節水達10％等等作為，也期望民眾可以一起響應節水。

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市長黃偉哲表示，2022年南部地區降雨量是近30年來最低， 3月1日起台南水情燈號轉為橙燈，為此提出台南節水因應對策，針對台南地區供水量以每日100萬噸為控管目標，另台南市水資中心回收水仍有餘裕水資源可供各界使用，呼籲業者可多加利用。另針對每月1000度以上工業用水戶以節水10％為目標，同時優先針對每日用水量1000度以上節水未達10％工業用水戶進行專案水表鉛封作業，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10％，至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，則由減量供水10％循序漸進至減量20％，以減少產業衝擊；另一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施。

▲台南水情燈號自3月1日起調整為減量供水的橙燈，為因應嚴峻水情，台南市政府成立抗旱應變中心，並籲請各市民朋友及企業共同撙節用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局再次呼籲產業與市民齊心抗旱，對於用水大戶則希望可以共體時艱減少用水量，市府也會盡全力協助需水廠商，將影響降到最低，一起努力落實節水行動，積極執行節水相關措施，以共同渡過枯水期旱象。

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