提早掃墓！清明前2周末國道通行費單一費率再7折　「北高省130元」

▲清明連假前二周周末提早掃墓，國道通行費採單一費率再打7折。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

清明5天連假將至，由於清明為每年僅次春節最塞民俗結束，高公局為鼓勵提早掃墓，清明連假前2周末祭出優惠，通行費將採單一費用再打7折，引導用路人分流。

清明連假自4月1日至4月5日共5天，為鼓勵民眾提前掃墓，分散連假國道壅塞車流，高公局宣布，國道於清明節連假前2周休包括3月18日、19日及26日等共3日，通行費將採單一費率再7折收費，呼籲民眾可提早掃墓享優惠。

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根據試算，小型車單一費率再打7折之通行費率為每公里0.63元，台北(圓山)至高雄之通行費僅213元，較一般費率之343元節省130元，至於短途(每日行駛里程在42公里以下)用路人費用略有增加，台北圓山到桃園通行費將從平日的7元變成16元。

高公局表示，103年起高公局每年於清明節連假前的週休實施通行費率優惠措施，鼓勵民眾提前掃墓分流，避免過度集中於清明節連假，經統計，實施通行費優惠之週休例假日交通量較一般週休約增加1成，可分散清明節掃墓車流。

另清明節前一周六(3月25日)為補行上班日，隔日周日(3月26日)不實施國5北向高乘載管制。