台鐵拚觀光！潮州鐵道園區今年開行「入園列車」　宿舍改建旅館

▲台鐵潮州鐵道園區今年將開行入園列車並打造旅館營業。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵潮州鐵道園區去(111)年12月17日開幕，成屏東旅遊新亮點，今年春節期間吸引5萬人朝聖，台鐵局表示，今年將規劃「開行入園列車」，讓列車直接開進鐵道園區，民眾搭火車就可直達外，另園區內35間員工宿舍也規劃改建成旅館，最快今年可營運。

台鐵潮州機廠111年6月18日搬遷至潮州，當時的行政院長蘇貞昌要求除維修車輛功能外，也要導入觀光設計，台鐵因此打造潮州鐵道園區，並於111年12月17日開幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

園區內除車輛維修廠外，也設有文化車輛展示區、鐵道文物館、休閒餐飲區，以及南方小站月台，園區內亮點包括展示1942年台鐵鐵工打造的台鐵史上最長貨車，另還有昭和年代前後的輪幅式車輪等具歷史意義文物。園區戶外也展示15輛具文化歷史的列車。

▲▼台鐵潮州鐵道園區今年將開行入園列車並打造旅館營業。（圖／台鐵）

目前進入潮州鐵道園區除搭公車外，也可租用公共自行車，或自行開車。台鐵局受訪時表示，潮州鐵道園區預計今年將開行「入園列車」，不過是由台鐵正線營運列車從潮州站開入鐵道園區，或者是採專列開行，相關方案目前都還在討論中，屆時旅客可直接搭火車進入園區，初步評估可能是從假日先試辦，若未來需求增加，可再評估每天開行。

此外，潮州鐵道園區也規劃打造旅館，台鐵局指出，園區內原本有35間員工宿舍，目前已沒有使用，初步規劃將把該35間單人套房宿舍改建為旅館，除內政部已同意外，目前也積極與屏東縣府討論，今年旅館可望可以營業，過往原本評估一年園區可帶來7萬觀光人次，不過今年春節就已經超過5萬人次，預估入園列車和旅館到位後，每年觀光人次將上看10萬多人。

▼台鐵潮州鐵道園區今年將開行入園列車並打造旅館營業。（圖／台鐵）