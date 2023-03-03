　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

12億新竹球場又挖到寶！　草皮長出「香菇」了

▲▼ 。（圖／議員吳旭豐、議員林彥甫）

▲新竹棒球場爭議不斷，議員勘察驚見草皮長出「香菇」。 （圖／議員吳旭豐、議員林彥甫）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹市立棒球場改建後爭議不斷，除了土壤級配和原編列4千萬元排水工程遭刪除等爭議外，有議員會勘球場時還驚見草皮區竟然「長出香菇」，數量至少十多朵，畫面曝光掀起網友熱議。

時代力量新竹市議員林彥甫臉書發文表示，自從去年7月停賽後，第一次議員可以踏進比賽場地，先前市府都以場地改善中、草皮灑農藥等理由不讓監督小組進入查看，然而本次現勘除查看原有缺失改善情形外，更發現其他新問題。

林彥甫指出，包含外野紅土大顆粒碎石、草皮長雜草和蘑菇、建物內樓梯扶手生鏽等；另外，外野積水情形比預期嚴重，水完全排不出去，設計廠商說明是因有地下停車場，加上草皮土壤黏土成分高，並表示改善需全區挖溝，工期長達3到4個月，但排水效果無法保證。

林彥甫強調，竹市雖是全台唯一有地下停車場的球場，但設計廠商艾奕康公司不能以此為由來辯稱是造成排水問題的主因；草皮黏土成分過高、長出雜草很可能就是採用劣質草皮，本來就是廠商要負責，不應是用「吸收改善成本」來淡化工程缺失。

▲▼ 。（圖／議員吳旭豐、議員林彥甫）

針對新竹棒球場變香菇農場，媒體人張禹宣今（3）日在臉書發文直呼，「各位，我們都誤會了！原來不是垃圾掩排場，是香菇養殖場」，他認為想要長出香菇不簡單，除了溫度、濕度、空氣、光照、營養以及適中的酸鹼度缺一不可之外，最為關鍵的濕度必須要維持在60％以上，根據監察小組的研判，該土壤層不只是濕度過高（成黏土）的問題，想要長出香菇恐怕底下還有積水的狀況，換言之整個新竹棒球場都成了蓄水池、真實版的菇菇栽培研究室。

另外，學者周偉航也在臉書「特急件小周的人渣文本」發文狠酸，「新竹棒球場連投手丘旁都長菇菇出來，打棒球的平常總是無止盡的補砂澆水到像白痴，現在終於發展出有機無毒球場。」

球場長出香菇的畫面曝光後，讓批踢踢網友笑翻回應，「太神啦！改成生態園區好了」、「解決糧食問題，讚」、「給球員補充天然蛋白質，不要太不滿」、「12億生菇球場」、「這球場總算有點經濟價值」、「可以轉型養雞場嗎」、「中職菇強勢回歸」、「給球員當瑪利歐，踩香菇跳更高，接殺！」

ET快訊
快訊／普悠瑪出軌18死　司機員尤振仲判4年6月定讞
放慢「蔥多餅搓鈔片」　他2關鍵逆風問：要砍得這麼真切嗎
快訊／點火驅蛇燒死5親人　台中阿公2罪起訴
快訊／交流道下車禍慘死　手遊畫面還在跑
以為中1.5億大樂透！　男控彩券行「掉包」結果曝
酒店妹上班4個月慘死　父母崩潰：她說還在待業中
快訊／《日經》台北辦公室　遭潑尿抗議
猴痘疫苗「增2類人可打」　再加購1萬劑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱莉莉涉賄拒辭議長　黃國昌嗆「臉皮比犀牛皮厚」：南檢應提當選無效

傳黃國昌列民眾黨不分區　柯文哲：他戰鬥力很強

台南正副議長涉賄10人遭起訴　民進黨：支持司法嚴辦到底

日經報導台9成退役軍官赴中賣情報　陳建仁：子虛烏有、謠言止於智者

連署「清查退伍官兵」　綠委批日媒太過分：一定要幫退伍軍人澄清

不發貼文、選前之夜也缺席　朱立倫：侯友宜有拍影片晚會播

賴清德一肩扛起蔡培慧　秦慧珠曝林明溱選輸下場：兒子別想再參選

郭台銘發文力挺林明溱　朱立倫：樂見每個人都站出來

4月電價可能漲3成？　王美花曝3大原則

「藍白合」有望？與柯文哲同台　朱立倫：期待未來一起努力

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

妹子環球影城化身魔法師　用「魔杖」施咒球直接飄起

邱莉莉涉賄拒辭議長　黃國昌嗆「臉皮比犀牛皮厚」：南檢應提當選無效

傳黃國昌列民眾黨不分區　柯文哲：他戰鬥力很強

台南正副議長涉賄10人遭起訴　民進黨：支持司法嚴辦到底

日經報導台9成退役軍官赴中賣情報　陳建仁：子虛烏有、謠言止於智者

連署「清查退伍官兵」　綠委批日媒太過分：一定要幫退伍軍人澄清

不發貼文、選前之夜也缺席　朱立倫：侯友宜有拍影片晚會播

賴清德一肩扛起蔡培慧　秦慧珠曝林明溱選輸下場：兒子別想再參選

郭台銘發文力挺林明溱　朱立倫：樂見每個人都站出來

4月電價可能漲3成？　王美花曝3大原則

「藍白合」有望？與柯文哲同台　朱立倫：期待未來一起努力

邱莉莉涉賄拒辭議長　黃國昌嗆「臉皮比犀牛皮厚」：南檢應提當選無效

經典賽球員吃什麼？義大利要求「這道菜」　菜單客製化換了20次

傳黃國昌列民眾黨不分區　柯文哲：他戰鬥力很強

東森購物Strawberry益菌棉限時促銷熱賣　月月抽萬元提貨券

普悠瑪出軌案18死　司機員尤振仲判刑4年6月定讞

瑪丹娜大談嬤孫戀！　緊貼「小35歲壯碩新歡」

警車送醫救回一命！家屬抱男嬰致謝　所長回贈2媽祖禮保佑

台南正副議長涉賄10人遭起訴　民進黨：支持司法嚴辦到底

英飛凌斥資8.3億美元收購GaN Systems　強化電源系統領域領導地位

日經報導台9成退役軍官赴中賣情報　陳建仁：子虛烏有、謠言止於智者

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

政治熱門新聞

藍委挺林明溱力抗「綠營惡法」

拚4月發現金！陳建仁赴立院報告特別預算　加碼補助估5百萬人受惠

總統府副侍衛長吳松齡上任2天被拔職　陸軍：疑涉違規使用公務車

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

蔣萬安宣布公辦都更新政　住户同意門檻從90%下調到75％

勞退帳戶虧10萬？勞動部：政府不會坑錢

抗議基地台被酸爆！　議員反擊了：到現在還沒有拆

F16飛行員不足？郭正亮曝1事不得了

背「違停之父」罵名　陳歐珀還原提案經過：我有相當使命感面對問題

「絕不動員學生上戰場」　潘文忠：教部已行文停止填報全動署系統

即／郭台銘表態　支持林明溱立委補選

3.7萬⇾2.7萬！產業嘆台灣缺工嚴重　他曝數據：慣老闆缺便宜勞工

徐巧芯質疑何不進口東南亞雞蛋　陳吉仲：中國、越南、印度有打疫苗

穿飛行夾克被年輕人辱罵「可恥」！　她點名蔡英文

更多熱門

相關新聞

預算在這裡！　她舉證打臉高虹安：政治操作自取其辱

預算在這裡！　她舉證打臉高虹安：政治操作自取其辱

新竹市長高虹安1日指出，新竹棒球場原編列4千萬元排水工程遭刪除，更點名內政部次長吳堂安有疏失，吳堂安則駁斥「與事實不符」，一切均依規定辦理。對此，民進黨竹市議員楊玲宜2日指出，「排水系統設計分布在球場各個細設工項中」，若高虹安要借棒球場議題發揮，做政治操作那大可不必，她還建議高虹安，好好先研讀棒球場細設書圖與工項，「一直搞烏龍也是滿自取其辱的。」

遭高虹安點名新竹棒球場「有疏失」　吳堂安回應：與事實不符

遭高虹安點名新竹棒球場「有疏失」　吳堂安回應：與事實不符

新竹球場賠償金額曝　高虹安點名他們賠

新竹球場賠償金額曝　高虹安點名他們賠

綠批高虹安作秀！4千萬工程款可問他

綠批高虹安作秀！4千萬工程款可問他

與龍來暫停租約　竹市府恐賠償

與龍來暫停租約　竹市府恐賠償

關鍵字：

新竹棒球場林智堅新竹球場香菇蘑菇高虹安

讀者迴響

熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

即／酒客框女公關不成「6刀砍死對方」再自殘

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

更多

最夯影音

更多
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR
杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面