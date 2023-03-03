12億新竹球場又挖到寶！　草皮長出「香菇」了

▲新竹棒球場爭議不斷，議員勘察驚見草皮長出「香菇」。 （圖／議員吳旭豐、議員林彥甫）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹市立棒球場改建後爭議不斷，除了土壤級配和原編列4千萬元排水工程遭刪除等爭議外，有議員會勘球場時還驚見草皮區竟然「長出香菇」，數量至少十多朵，畫面曝光掀起網友熱議。

時代力量新竹市議員林彥甫臉書發文表示，自從去年7月停賽後，第一次議員可以踏進比賽場地，先前市府都以場地改善中、草皮灑農藥等理由不讓監督小組進入查看，然而本次現勘除查看原有缺失改善情形外，更發現其他新問題。

林彥甫指出，包含外野紅土大顆粒碎石、草皮長雜草和蘑菇、建物內樓梯扶手生鏽等；另外，外野積水情形比預期嚴重，水完全排不出去，設計廠商說明是因有地下停車場，加上草皮土壤黏土成分高，並表示改善需全區挖溝，工期長達3到4個月，但排水效果無法保證。

林彥甫強調，竹市雖是全台唯一有地下停車場的球場，但設計廠商艾奕康公司不能以此為由來辯稱是造成排水問題的主因；草皮黏土成分過高、長出雜草很可能就是採用劣質草皮，本來就是廠商要負責，不應是用「吸收改善成本」來淡化工程缺失。

針對新竹棒球場變香菇農場，媒體人張禹宣今（3）日在臉書發文直呼，「各位，我們都誤會了！原來不是垃圾掩排場，是香菇養殖場」，他認為想要長出香菇不簡單，除了溫度、濕度、空氣、光照、營養以及適中的酸鹼度缺一不可之外，最為關鍵的濕度必須要維持在60％以上，根據監察小組的研判，該土壤層不只是濕度過高（成黏土）的問題，想要長出香菇恐怕底下還有積水的狀況，換言之整個新竹棒球場都成了蓄水池、真實版的菇菇栽培研究室。

另外，學者周偉航也在臉書「特急件小周的人渣文本」發文狠酸，「新竹棒球場連投手丘旁都長菇菇出來，打棒球的平常總是無止盡的補砂澆水到像白痴，現在終於發展出有機無毒球場。」

球場長出香菇的畫面曝光後，讓批踢踢網友笑翻回應，「太神啦！改成生態園區好了」、「解決糧食問題，讚」、「給球員補充天然蛋白質，不要太不滿」、「12億生菇球場」、「這球場總算有點經濟價值」、「可以轉型養雞場嗎」、「中職菇強勢回歸」、「給球員當瑪利歐，踩香菇跳更高，接殺！」