14歲女兒被誘騙「視訊裸聊」！新北悍母召喚8人　棍棒圍毆19歲男

記者陳雕文／新北報導

新北市五股區一名母親不滿14歲女兒太早談戀愛，後來得知女兒還跟19歲男友玩起視訊裸聊！家屬為此事要求男方給個說法，最後竟演變成口角衝突，母親火大決定「帶隊處理」，找來8煞（其中2人未成年）殺到三峽區，找到男方上班的燒烤店並把其痛毆了一頓。

▲悍母找惡煞圍毆燒烤店員工，被警方通通壓制逮捕，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，43歲戴姓母親一直不滿女兒跟廖男交往，因此聽到女兒被誘騙視訊裸聊還發清涼照給廖男，甚至在網路上對戴母的兒子嗆聲，戴母氣憤難平，於本月2日傍晚找了8名男子，先在五股地區集合進行「勤前教育」，接著攜帶棍棒分乘數輛汽機車趕往三峽區尋仇。

到了燒烤店後，見到燒烤店外有3人正在抽菸聊天，戴母馬上撥打視訊電話給女兒問，「誰是廖○○」廖男應聲後，戴母立即把手機扔向他，並迅速邁步上前賞了一巴掌，其餘人也跟著圍毆廖男，而廖男身旁的兩名友人也遭受波及。

所幸在眾人剛到場時，燒烤店內的員工見狀就直覺有異並報案，因此廖男被揍了約3分鐘後，24名警力已經趕到現場，並將動手者全部壓制。

警方調查，動手的男子都是五股地區的屁孩，而其中一人認識戴女。原本他們在公園打屁聊天玩手機，接到戴女緊急「喊支援」，一群人不分青紅皂白就趕往幫忙，連安全帽都沒戴就上路，完全無視交通法規，但才動手沒多久就被警力逮捕，通通進了警局。

警方將戴女等9名惡煞依聚眾鬥毆及傷害等罪，移送新北地檢署及新北地院少年法庭偵審，另外針對闖紅燈、未戴安全帽、無照駕駛及變更車體等9件違規情節，依法開出交通告發單。至於被揍到鼻青臉腫的廖男喊冤，稱自己根本沒有要求女友視訊裸聊或是傳清涼照，確切衝突原因待查。