人妻出軌尪表弟！私奔被抓回　遭公婆「鐵棍燒下體」割掉耳鼻

▲人妻出軌老公表弟，遭公婆鐵棍燒下體還割掉耳鼻。（圖／翻攝自Vibes of India）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名30歲人妻時常遭到丈夫家暴，而公婆也對一切視若無睹，結果她在心灰意冷之際，竟然愛上了老公年僅22歲的表弟，兩人墜入愛河後相約私奔，沒想到仍被夫家找到，兩人隨後遭到私刑虐待，不但被割掉耳鼻，下體還遭燒紅的鐵棍烙印，手段相當殘忍。

根據Vibes of India報導，這起事件發生在去年5月，印度古吉拉特邦（Gujarat）一名30歲人妻賈希本（Jashiben Parmar）和丈夫赫特曼（Hemant）結婚多年，還育有3名孩子。賈希本看似生活在幸福和諧的家庭，實際上卻時常遭受赫特曼家暴虐打，而公婆卻對一切視若無睹。

飽受身心折磨的賈希本在絕望之際，竟然愛上了丈夫年僅22歲表弟阿文德（Arvind Parmar），兩人也迅速墜入愛河，最後決定一起私奔。沒想到兩人仍在賈特普村（Jaitpur village）的郊外被夫家找到，還被殘忍私刑虐待。

賈希本的公婆與其他親戚除了痛毆兩人之外，還剃光兩人的頭髮、用刀割下鼻子跟耳朵，甚至用燒熱的鐵棍狠燙下體，最後將滿身鮮血的兩人丟到荒郊野外等死。所幸兩人被路人發現後緊急送醫撿回一命。

警方已逮捕包含赫曼特在內等9名嫌犯，除了以刑法相關罪名起訴他們外，警方還提出了綁架、精神虐待和身體折磨等罪刑，目前正在等待審判。