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炸射影片曝！在鞭炮車旁放鞭炮　炸死1名臨時工

記者張靖榕／綜合外電報導

印度日前發生街邊鞭炮大爆炸，造成一名26歲男子死亡，當時街上有不少人受到波及，至少一人嚴重灼傷，其餘傷者據悉包括3名孩童。監視器錄下當時景象，畫面先是炸出一團火光，大量鞭炮炸射，接著被濃濃的黃濁煙霧覆蓋。

▼鞭炮車被引燃炸射，1人死亡。（圖／翻攝推特）

▲▼鞭炮車被引燃炸射，1人死亡。（圖／翻攝推特）

綜合印媒報導，事發於當地時間2月27日，節慶期間鞭炮廠商在街邊備妥整車鞭炮，多名男子圍繞在車旁，一公尺多外的距離還有店家在販賣商品，正當一名長者騎腳踏車經過時，鞭炮車突然燃起熊熊火光，接著發生大炸射。報導指出，有孩童在鞭炮車附近放鞭炮不慎點燃才導致慘劇。

所有人四處逃竄，濃煙很快蔓延這個街區，監視器畫面一度混濁一片，煙霧被風吹散後可見幾個人慌張確認現場情況。

26歲臨時工薩爾曼被雇來拖拉鞭炮車，事故發生後不治死亡，另一名同樣是臨時工、30歲的帕普（Pappu）也受傷。

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