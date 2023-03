炸射影片曝！在鞭炮車旁放鞭炮　炸死1名臨時工

記者張靖榕/綜合外電報導

印度日前發生街邊鞭炮大爆炸,造成一名26歲男子死亡,當時街上有不少人受到波及,至少一人嚴重灼傷,其餘傷者據悉包括3名孩童。監視器錄下當時景象,畫面先是炸出一團火光,大量鞭炮炸射,接著被濃濃的黃濁煙霧覆蓋。

▼鞭炮車被引燃炸射,1人死亡。(圖/翻攝推特)

綜合印媒報導,事發於當地時間2月27日,節慶期間鞭炮廠商在街邊備妥整車鞭炮,多名男子圍繞在車旁,一公尺多外的距離還有店家在販賣商品,正當一名長者騎腳踏車經過時,鞭炮車突然燃起熊熊火光,接著發生大炸射。報導指出,有孩童在鞭炮車附近放鞭炮不慎點燃才導致慘劇。

所有人四處逃竄,濃煙很快蔓延這個街區,監視器畫面一度混濁一片,煙霧被風吹散後可見幾個人慌張確認現場情況。

26歲臨時工薩爾曼被雇來拖拉鞭炮車,事故發生後不治死亡,另一名同樣是臨時工、30歲的帕普(Pappu)也受傷。

India:

A burning firecracker fell into a rickshaw filled with fireworks. Three people received serious burns. pic.twitter.com/hTVQdmzCy3