人夫親子鑑定驚覺戴綠帽　妻子說「泳池水太髒」他信了

▲中國司鑑院法醫張素華分享一系列狗血的真實案件，讓網友大開眼界...（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

中國司法鑑定科學研究院除了承接公家機關的鑑定工作，平時也接受民間團體或個人委託。近日，司鑑院分享一系列親子鑑定下的人性故事，向外界揭露鑑定工作令人意想不到的一面，讓無數網友看完目瞪口呆。

根據《上觀新聞》報導，資深法醫張素華指出，曾有2男1女帶著孩子來作鑑定，因為村里總有流蜚語，稱孩子不像丈夫親生，倒像是鄰居老王，所以一行4人專程來到上海。

當時女人覺得丈夫不信任自己，很委屈，堅持兒子跟老王做鑑定就可以了，因為生父不是老王，肯定就是丈夫的，但丈夫堅持4人全部抽血鑑定，結果出乎意料，兩個男人都不是孩子的爹。

張素華說，親子鑑定是一把雙面刃，也有人夫來的時候親熱地抱著兒子，怎麼都愛不夠，結果一看報告發現孩子不是自己親生，馬上換了張臉，「孩子跌跌撞撞跑來喊爸爸，卻被狠狠地推開。小孩跌坐在地上大哭，因為還太小，他無法理解自己的生活發生了怎樣的巨變。」

不過，也有人「揣著明白裝糊塗」。張素華回憶，曾有一對夫妻帶孩子來做鑑定，檢測結果顯示孩子不是丈夫的，當時妻子給出的解釋是「我經常去游泳，可能是游泳池裡的水不干淨」。對此，丈夫選擇了「相信」。

張素華說，令她印象深刻的，還有去年暑假一起性侵案件。當時警察帶著一位17歲少女來做鑑定，因為少女聲稱自己在一家酒店打工，有天喝完酒頭暈，在包廂內休息，結果遭性侵懷孕。

警察調閱監視器，發現案發當天少女在包廂休息時，確實有個男服務生進過房間，待了2、3分鐘後離開。男服務生到案後，坦承有性侵少女。但由於性侵和性侵致孕性質不同，量刑上也有差別，所以必須進行鑑定。

儘管少女已經墮胎，也一再強調自己沒有性經驗，但張素華仍採集了少女最初報案採證的外周血，運用最新技術提出胎兒的DNA進行檢定，反覆做了2次，結果發現讓少女懷孕的並不是男服務生。此時，少女才改口，承認跟男友有過性行為。

對此，張素華提醒，「世界上不存在完美犯罪，只要進出過犯罪現場，一定會自覺或不自覺地遺留下痕跡」。