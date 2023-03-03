迎脫罩換季！Global Mall屏東市「春時尚」加碼3大好康登場

▲Global Mall屏東市即日起至3月29日展開「春時尚」檔期 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

春遊商機爆發，Global Mall屏東市1-2月業績、人潮成長近15%；為迎接春換季、脫口罩後的新生活，即日起至3月29日以美好換季主題，展開「春時尚」檔期祭超值優惠、好康回饋及新櫃登場。

Global Mall屏東市店表示，集結脫罩必入手的美妝、美容小家電，同時推薦居家舒心換季商品，7折起優惠；而祭美食、購物、乘車三大回饋，包括「扣點放大兌美食金」扣50點兌換50元美食金，相當於1點換1元；「嗶支付回饋」使用悠遊付消費享單筆最高4%回饋。另首度攜手yoxi計程車推「乘車優惠放送」新會員贈乘車金、滿額再送面膜。

搶春上市換季商機，Global Mall屏東市啟動春季改裝，以服飾配件為主，將於3月中下旬陸續引進三大新櫃，歡慶開幕享5折起、滿額現抵優惠，新櫃包括法國軍靴品牌PALLADIUM、以及主打複合式概念店的INLook、Findnew帆紐，內有多樣品牌及風格服飾選物，可自由展現氣質甜美、時尚都會或戶外休閒等多元穿搭風貌。

另持續看好運動休閒熱潮，ONE BOY自去年9月起進駐，受惠冬季寒流推升業績成長，也將擴增空間達80坪於3月中旬全新改裝登場，預計新櫃登場及ONE BOY改裝後，將較原櫃位業績成長超過2成。