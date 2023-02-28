新竹西濱路4車連撞！小黃紅燈遭追尾　小貨車2人「雙腳骨折」受困

▲28日新竹西濱路一輛小貨車煞車不及追撞，4輛車撞成一團。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵、蔡怡萍／新竹報導

新竹西濱路一段竹港大橋南下方向，28日中午發生4車追撞車禍，疑似因小貨車未注意前方狀況、追撞上停等紅燈的計程車，計程車再被推撞前方的2部自小客車，小貨車上駕駛與乘客受困在凹陷變形的車內，2人的腳都有骨折情形，所幸4台車上的人員皆意識清醒、沒有生命危險。

228連假最後一天，中午12時16分在新竹市西濱路一段南下、竹港大橋上發生追撞事故，一輛小貨車因為煞車不及、撞上已經靜止等紅綠燈的計程車，計程車又被往前推撞上前方2部小客車，現場零件噴散一片混亂。

消防隊獲報後，於12時26分抵達現場，據計程車駕駛表示停等紅燈遭後方車輛追撞，發現現場傷患共4名，第1台及第2台駕駛及乘客均無大礙未送醫，第3台計程車60歲男駕駛表示胸口疼痛可行走但無明顯外傷，送往中醫大治療。

最為嚴重的第4台小貨車上共3名傷患，有2名傷患受困於車內、1名自行脫困，60歲男駕駛受困車內，痛苦哀號著左小腿骨折疼痛，使用油壓破壞器材組撐開車體駕駛座後，將受困駕駛及乘客脫困救出，包紮固定患處並載送往中醫大；第2名受困42歲男乘客雙腳疼痛疑似骨折、載送至竹北東元醫院，第3名60歲男性傷患自行脫困，主訴右腳趾腫脹疼痛，送往竹北東元醫院，詳細事故原因仍待警方調查釐清。