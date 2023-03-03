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Apple ID「突跳1通知」代表被盜！一堆人收到　達人曝自救法：要快

▲Apple ID狂跳「1通知」代表被盜。（圖／「iPhone 瘋先生」授權引用）

▲當跳出Apple ID登入要求通知，定位又在國外，就要注意了。（圖／「iPhone 瘋先生」授權引用，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

最近不少蘋果用戶反應，收到不知名的Apple ID「登入要求」提醒，接著許多APP、iCloud莫名被登出，甚至信用卡遭盜刷。科技網站「iPhone 瘋先生」直言，碰到這情況代表帳號和密碼已遭盜用，只是被Apple ID的雙重驗證擋下，所以要盡快修改密碼，避免慘劇發生。

「iPhone 瘋先生」指出，最近有不少蘋果用戶在社團反應，手機會一直跳出「Apple ID登入要求」的提示，而位置會在中國地區，例如長沙、福建、四川、合肥等地，「實際上，這算是Apple ID帳號和密碼已遭駭客盜用，只是當前被雙重驗證的安全機制給擋下來。」

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滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

網站進一步解釋，「要是最近都沒有登入蘋果相關服務，設備卻突跳Apple ID登入要求通知，同時定位顯示在國外，包含中國、香港、日本等地，這就是駭客在嘗試登入，所以一定要點擊『不允許』，才能先防止對方設備的登入。」

當然，這時候並非點擊「不允許」就完事，而是該立刻更改Apple ID密碼，並透過以下5步驟，快速解決Apple ID 帳號被盜用的問題。

▲Apple ID狂跳「1通知」代表被盜。（圖／「iPhone 瘋先生」授權引用）

步驟1：開啟iOS「設定」，點選最頂端「Apple ID 帳號」，選擇「密碼與安全性」。

步驟2：點擊「更改密碼」。

步驟3：會先要求輸入已經登入過iCloud帳號的iPhone螢幕解鎖密碼。

▲Apple ID狂跳「1通知」代表被盜。（圖／「iPhone 瘋先生」授權引用）

步驟4：就能重新修改新的Apple ID密碼，記得密碼要8個字元以上，並且包含數字、大小寫字母，而且不能用1年內曾經更改過的密碼。

►如果怕忘記，可以在原本密碼加入自己的生日與姓氏英文都可以。

步驟5：Apple ID密碼修改後，會顯示「要登出其他正在使用您的Apple ID裝置嗎？」為了確保安全，建議點「登出其他裝置」，後續再透過其他裝置登入新的Apple ID密碼即可。

▲Apple ID狂跳「1通知」代表被盜。（圖／「iPhone 瘋先生」授權引用）

瘋先生也提醒，以上這些步驟，是能夠在忘記Apple ID密碼的狀態下，透過iPhone直接修改Apple ID密碼，且會自動登出所有不知名的設備，也能防堵駭客再次嘗試你的Apple ID帳密。

對此，許多網友驚呼，「有過一次，後來趕快改密碼」、「收到了，而且被盜刷了」、「這就是我昨天那個」、「今天我所有APP和iCloud也莫名被登出，連登都登不進去」、「我也是」、「昨天就有收到！還顯示在南京」、「前兩天晚上跳出來...改掉就沒再發了」、「昨天就顯示3次都不同地區」、「一個禮拜前我也有遇到，馬上放下工作更改密碼」、「我收到浙江登入嚇到」。

►本文由「iPhone 瘋先生」授權引用，請勿隨意翻寫，以免侵權。

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