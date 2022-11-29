收私訊「違反IG使用規範」　她一填申訴GG了：心血歸零

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前收到私訊，表示她違反Instagram的使用規範，同時提供申訴網址，結果她才剛填寫完，帳號就被盜了，眼看帳號內容變成一片空白，嚇得她崩潰求助。

人氣社群經營者「電商人妻」昨在臉書分享案例，有位網友私訊求助，表示自己的官方IG被盜了，「昨天點入一個（私訊），說我違反Instagram使用規範，填寫申訴，接下來就開始被盜，帳號內容直接空白，裡頭是我們賣場的東西，苦心經營的平台全數歸零。」

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該名苦主焦急直呼，「真的是哭不出來，不曉得有沒有辦法可以救回？打擾老師了，感謝。」不過，她則無奈回應，「這可能沒辦法，因為那個就是詐騙。」

▲電商人妻提醒，臉書或IG官方不會傳私訊給用戶。（圖／翻攝自臉書／電商人妻）

電商人妻強調，「Instagram或Facebook都不會傳私訊給你，謹慎、理性、冷靜地看待釣魚詐騙，請大家告訴大家。」對此，一名部落客點頭表示，「官方真的沒事不會傳私訊，但發生在自己身上時，大家就會完全失去判斷能力。」

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