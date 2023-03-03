不是保全！月領35K「每天只做1小時」　這點卻讓眾人搖頭：非常傷

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友發文指出，有份工作月領35K，每兩年會加薪1000元，雖然工時長達11、12小時，不過實際作業僅1小時，其餘時間可隨自己安排；不僅如此，還有獨立辦公室、床，甚至有冰箱，讓他不禁笑問，「這工作CP值如何？」

網友在PTT發文提到，該工作月薪3萬5，年終1個月，每兩年會加薪1000元，不過得每周輪調早班和夜班，若將他目前特休平分在每個月，能月休10到11天。

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他接著透露，「自己一間辦公室，有床、電腦、冰箱，有主管但不會管你，有同事但交接時才會遇到，上班時間只有自己一個，每天實際做事時間約1小時，其餘時間看你要幹嘛，這工作CP值約幾分？」

對此，鄉民一面倒回，「保全就保全，在那邊」、「不就警衛？」「聽起來真的有夠像保全」、「就是保全啊，幹嘛害羞」。不過原PO強調，真的不是保全，不用巡邏，半夜也能睡覺。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃君瀚攝）

另外，許多人都中肯表示，「要輪班就算了，調整作息的時間都算給公司去了」、「每周日夜輪調非常傷身體，比一直大夜班還可怕」、「一下早班一下大夜很雷好不好」、「要馬就全部早班或全部大夜，你這樣身體遲早爛掉」、「上這種班休假一定都在調時差補眠，到底是要休X小假」。