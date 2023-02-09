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社會 社會焦點 保障人權

「英國醫生」要桃園婦匯9萬：包裹才能過海關　員警行員聯手阻詐

▲簡姓婦女遭詐前往郵局滙款。（圖／八德警分局提供）

▲簡姓婦人遭詐前往郵局滙款。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名70多歲簡姓婦人在通訊軟體認識自稱是英國籍的男醫生，要寄含一支iPhone手機和美金的包裹送給她，但需滙給船公司9萬元才能過海關進入臺灣，簡女前往郵局要匯款時行員發覺有異，通報警方查證後，向其她解說此為詐騙集團常用之假交友寄包裹真詐騙伎倆，更何況9萬元都可以買2支蘋果手機了。

▲▼行員察覺有異報警，聯合員警成功阻詐。（圖／八德警分局提供）

▲▼行員察覺有異報警，聯合員警成功阻詐。（圖／八德警分局提供）

▲▼行員察覺有異報警，聯合員警成功阻詐。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員林夢庭及許翌富8日13時許接獲轄區大湳郵局報案，疑似有遭詐騙案件，立即趕赴處理。經員警到場了解，一名簡姓婦人在LINE群組認識一名自稱英國籍男醫生，聊了一段時間後，但是從未見面，對方稱要從國外寄現金及一支iPhone手機的包裹送給簡女，並向簡女謊稱需支付給船公司一筆費用，現金包裹及手機才能過海關進入臺灣，並提供一個帳號。

簡女不疑有他前往郵局要匯款，行員察覺有異遂通報警方，因擔心簡女感情受騙請其提供與對方對話，經檢視簡女與該網友之對話紀錄明顯為詐騙手法，並輔以真實案例告知簡女此為典型的「假交友」及「跨境包裹」詐騙方式，更何況9 萬都可以買2支蘋果手機了，簡女才驚覺遭詐騙，便取消辦理匯款業務，成功守住荷包。

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