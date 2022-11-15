Apple ID被盜走！一排苦主哭「帳號拿不回來」　4預防神招曝光

▲近來有不少人收到假冒Apple官方的釣魚信件。（示意圖／路透社）

記者朱祖儀／綜合報導

詐騙手法層出不窮，讓人防不勝防。近來又有不少假冒Apple官方的釣魚信件瘋傳，不僅PTT上有多名網友受騙，就連藝人大牙（周宜霈）也上當受騙，透露點了1個連結並填了資料後，Apple ID就被盜走，信用卡也被盜刷。若想避免Apple ID被釣魚手法騙走，提醒大家有4個預防的方法。

大牙在臉書發文表示，日前收到一封電子信件，寄件人寫著「Apple」，當下以為是蘋果寄的購買通知，沒想太多就點進去並填入Apple ID帳密，結果不久後跳出9封刷卡通知，她才驚覺Apple ID被盜了，只能急忙換新手機、重灌電腦。一名PTT網友也說，收到假的Apple刷卡通知，結果填個資料，Apple ID就被盜走了，雙重驗證碼也被盜了，密碼改不回來，聯繫客服也說「這個ID算是廢了」。

▲大牙收到假冒Apple官方的信件，圈出可疑之處。（圖／翻攝自大牙臉書）

從上述例子可以發現詐騙手法大同小異，均為收到假冒Apple寄出的交易異常通知，提醒如果沒有進行交易，需要點擊連結進行取消。多數人沒想太多就會點入並填寫Apple ID和密碼，導致Apple ID被盜走，且想將帳號拿回來也沒這麼容易，因為詐騙集團盜走Apple ID後，會立刻換新密碼、改掉雙重認證的電話，並登出所有曾登入過的裝置，導致求救客服也沒用。

若想避免掉入釣魚網站的陷阱，有4個預防被盜用帳號的方法，如下：

一、開啟Apple雙重認證：雖然雙重認證也可能被盜用，但雙重認證會提醒登入地點，若發現詭異之處，可以拒絕登入要求，還是有基本保障。

▲可打開雙重認證。（圖／記者朱祖儀攝）

二、仔細檢視信件：內容若夾帶中國用語，例如：支援打成支持、訊息打成信息，或是出現簡體字，就需要多留意，且須確認寄件人結尾是不是apple.com。

三、使用第三方防護工具檢查：用防毒軟體阻擋危險網頁。

四、聯絡客服：如果真的無法分辨信件真偽，建議直接聯絡Apple客服，請他們協助了解狀況是最保險的做法。